坪林茶博館粉專遭駭 數千貼文全刪光、粉絲數腰斬
近期不少名人的臉書粉絲專頁遭駭客攻擊，就連公家機關也不例外，台北市體育局所屬「台北運動吧」臉書粉專被駭客侵入，PO出多筆色情網站連結，現在新北市文化局轄內的坪林茶業博物館也遭殃，前晚被駭客盜用粉絲團帳號，數千則貼文一夕消失，原1.7萬的粉絲也只剩一半，據悉，駭客攻擊IP位於東南亞地區，目前警方已介入調查。
坪林茶業博物館長劉一儒指出，最近網路駭客集團猖獗，許多粉絲專頁都遭受攻擊，前天傍晚一名同仁使用管理員帳號登入粉絲團時，突然跳出一則臉書系統通知，要求覆核帳號密碼、確認身分，不然帳號就會在24小時內停權。
同仁嚇了一跳，立刻按指示操作，不料過了幾個小時，卻發現粉絲團貼文被大量刪除及更改，趕緊先暫停粉絲團，並向轄內警方報案，而據網路警察調查，攻擊者的IP位置在東南亞地區，不只鎖定茶博館，恐是駭客集團針對臉書粉專的無差別攻擊。
劉一儒表示，前天晚間發現遭盜取帳號後，除了第一時間報警，也立即展開搶救行動，在各路高人幫忙下，不到半天時間，成功在昨日上午救回粉絲頁，並已經重啟粉絲團，恢復正常運作。
事後，坪林茶博館粉專發表貼文表示，「雖然粉專失而復得，但遺憾的是開設至今幾年來辛苦累積下的數千則貼文、照片、影片、評價、留言，這些珍貴的紀錄，全都被駭客刪除殆盡，原本近一萬六千人的粉絲數也莫名被刪到剩七千多人，多年耕耘心血一夕之間消失，讓我們感到萬般的心碎與不捨……」
但茶博館也強調，「這次事件是一個包著挫折外衣的禮物，讓我們上了寶貴的一課，提醒我們要更加謹慎資安防範，也暗示我們做出改變，變得更好。茶博館團隊決定要展開報復性的加倍努力！創造更棒的茶博館2.0版粉絲專頁(https://www.facebook.com/pinglin.tea.m/?ref=br_rs)與大家分享！」
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