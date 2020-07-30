屏東「檢舉達人」單月檢舉39件 連警察也不放過！

屏東縣政府警察局網頁民意廣場留言版，今年7月份出現一名「檢舉達人」密集在留言板上提出檢舉與投訴案，光本月就高達39件，單日最高可檢舉到8件，甚至還針對違規未改善的情況，對警方提出瀆職投訴。對此，警方呼籲，仍需依循正規檢舉管道，或撥打電話報案，才能更即時處理檢舉案件。

據了解，以「檢舉達人」為名稱，在屏東縣政府警察局網頁民意廣場留言版上發起檢舉的情形。此現象大約從去年就開始出現，直到今年單月檢舉密集度開始提升。

根據統計，該名「檢舉達人」截至7月30日為止已經累積39件檢舉與投訴案，單日檢舉最高紀錄為8件，檢舉類型分別以檢舉違規停車、占用道路為主。

除檢舉違規之外，「檢舉達人」還分別投訴屏東5間派出所，以及屏東縣政府警察局，共提出11件屏東警察瀆職投訴。

透過「檢舉達人」在留言板上投訴警方的內容，多半是源自他所檢舉的違規，並未獲得改善，因此，進而檢舉警方瀆職，甚至有部分檢舉投書到內政部警政署信箱。

對此，屏東警方回應，民眾於留言板上的檢舉案件，仍會依法處理，由於承辦員警除平常的勤務以外，對於留言板的回應，仍需分派至所轄單位處理，了解的檢舉實情，並處理後，才會回應。