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餐廳被炸到剩骨架！日本福島縣驚傳爆炸 1死17人受傷

影／女騎士不敵炎日突暈倒自摔 驚險萬分警即刻救援

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

熾熱的艷陽高掛天空，28日中午，員警巡邏途中，行經中市福順路與福瑞街口時，林姓婦人騎機車迎面而來，只見她騎車速度越來越慢，「啪」一聲突然自摔，員警見狀立即停車，與正好經過的里長將她扶起，原來林婦是因為天氣炎熱才突然暈倒，稍作休息後便恢復元氣。

28日11時30分許，中市警六分局協和派出所員警執行巡邏勤務，行經福順路與福瑞街口時，林姓婦人（65歲）騎機車迎面而來，只見她速度趨緩後突然向右方倒下。員警見狀立即停車，衝向前將壓在婦人身上的車輛扶起，恰巧福聯里里長馮進通經過此處，也一同協助警方查看婦人之狀況。

林婦表示，她正要去買便當，然近日烈日高照，身體耐不住中午炙熱的太陽，才會在騎車途中突然頭暈而摔車，警方與里長聽聞後，連忙將婦人攙扶到路邊稍作休息，里長也發揮服務里民的精神，告訴婦人先休息身體要緊，便當里長幫忙買就好！婦人感謝警方及里長的幫忙，並大讚里長與警方的服務及態度如此之好真是里民之福。

警方提醒，近日天氣炎熱，民眾外出時應做好防曬，並適時補充水分，若出門在外身體感覺不適時，千萬不要逞強，應立即找尋陰涼處休息，避免中暑。

熾熱的艷陽高掛天空，員警巡邏途中，行經中市福順路與福瑞街口時，發現林姓機車女騎士自摔，員警見狀立即停車，與正好經過的里長將她扶起，原來林婦是因為天氣炎熱才突然暈倒。圖／警方提供
熾熱的艷陽高掛天空，員警巡邏途中，行經中市福順路與福瑞街口時，發現林姓機車女騎士自摔，員警見狀立即停車，與正好經過的里長將她扶起，原來林婦是因為天氣炎熱才突然暈倒。圖／警方提供
熾熱的艷陽高掛天空，員警巡邏途中，行經中市福順路與福瑞街口時，發現林姓機車女騎士自摔，員警見狀立即停車，與正好經過的里長將她扶起，原來林婦是因為天氣炎熱才突然暈倒。圖／警方提供
熾熱的艷陽高掛天空，員警巡邏途中，行經中市福順路與福瑞街口時，發現林姓機車女騎士自摔，員警見狀立即停車，與正好經過的里長將她扶起，原來林婦是因為天氣炎熱才突然暈倒。圖／警方提供

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