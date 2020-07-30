影／傾盆大雨兩騎車交通事故 警方幫忙交整成最美風景
台市神岡區中山路與文政路口，兩輛機車相撞，其中1輛機車倒臥交岔路口中間，並占據內側車道造成來往車輛回堵，當時傾盆大雨，來往車輛很多，雙方車故當事人無助的站立路旁徬徨無助，台中市警局交通大隊第三中隊巡邏警網行經該處見狀，員警立即下車在現場協助交通疏導，防止二次車禍發生。
交通大隊第三中隊員警昨天下午3時，行經神岡區中山路與文政路口，發現路口有2機車交通事故，1台機車倒臥路中間，並占據內側車道造成來往車輛回堵，適逢下雨來往車輛很多，立即在現場協助交通疏導，此舉獲雙方當事人對於警察提供他們即時的協助表示感謝。
交通警察大隊大隊長林沐弘表示，在民眾有需要時，警方務必當仁不讓、挺身而出，才不會辜負民眾對警察維護社會秩序、為民服務的期待；員警們也一定會竭盡所能，讓求助警察的民眾都能夠安心、放心並感受來自警方的愛心。
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