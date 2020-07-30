機車頭擺正竊賊一眼騎走代步 警方棋高一著8分鐘逮回

桃園市有竊盜前科的62歲楊姓男子昨天前往蘆竹區五福路，走路行經該路巷弄看見1輛機車車頭擺正，判斷該機車未上鎖，果然機車鑰匙在上，他隨即偷走據為交通工具，警方今天上午指出，警方據報立即調閱監視器，發現他騎車逛街道，警網攔截8分鐘內連人帶機車贓物當街查獲破案。

警方表示，楊姓男子有竊盜前科無業遊盪，他行經五福路巷弄，將未上鎖機車偷騎走，當做自己的交通工具，失主報案後，警方調閱天羅地網監視器，發現他騎贓車到五福、南崁路口的人行道停下張望，立即上前將楊嫌連人帶車帶回偵訊。