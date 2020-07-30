影/1300公斤炸藥摧毀卯澳灣13顆未爆彈 巨浪衝天50公尺

新北市貢寮區卯澳灣海底有13顆長度介於1公尺到1.5公尺的未爆彈，海軍水下作業大隊今天共用1300公斤炸藥，一次引爆成功。爆破後傳出巨響，並自海底激起波浪，衝出海面形成約50公尺高的浪花。

1名男子本月24日到卯澳灣潛水，驚見海底有未爆彈。軍方接獲通報派員潛水查看，發現數量高達13顆，並在今天引爆。為防意外，瑞芳警分局和海巡署人員今晨6點半起管制交通，台2線照常行車，但卯澳灣及鄰近的福連國小周邊區域，人車只出不進。

新北市貢寮區長鍾耀磊和軍方等單位人員，一早6點多在卯澳灣信仰中心利洋宮參拜，祈求爆破作業順利完成，工作人員平安。

卯澳灣在9點左右下起陣雨，軍方表示不影響引爆作業。軍方人員駕駛小艇到用白色浮球定位的目標區作業，海巡署岸巡小艇在旁戒護，外海另有海巡艇警戒戒，防止人船進入卯澳灣。

軍方在近10點完成起爆裝置鏈結，駕駛小艇返回港內。貢寮區福連里長吳文益上午9點50分廣播，通告里民將在10點左右引爆，請里民注意住家安全，並請年輕人摟著老人家，以免受驚出意外。

海軍水下作業大隊人員上岸後，再次確認裝置完成，目標區無安全疑慮，上午10點15分正式引爆炸藥，只見目標區傳出巨響，讓岸邊部分人士耳朵略有不適，接著看到巨大水柱從海底分兩波往上衝，浪花高度約50公尺，1分鐘後海面趨於平靜。