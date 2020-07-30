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大樓警衛趕上班忘記拉手煞車 車子撞柱濺血受困車內
76歲陳姓男子今天上午7時許在嘉義市大同路一處大樓地下室停車時，未拉手煞車及排入P檔，車子往前滑撞到柱子，車門往回彈，他一度夾困車門處，路人見狀將他拉出，他滿頭鮮血，消防局德安分隊緊急將他送醫，所幸治療後無大礙。
救護人員抵達時，陳男靠在他的黑色轎車上，側車門明顯受損，陳額頭及左大腿有明顯撕裂傷，立即清洗傷口、包紮止血，將陳送往榮民醫院續做診治。
「在該大樓當警衛，急著上班，才忘記拉手煞車」，陳男表示，當時他的頭和左腳才剛探出車門，車子隨即往前滑撞到柱子，巨大力道，讓車門回彈往內關，卡在車子內，好在當時是上班、上課時段，路人很快發現，拉他出來。
嘉義市府消防局指出，車輛行駛完畢務必確認車輛檔位，並拉起手煞車，若汽車滑行不能以身體擋車，必須評估現場情勢，若場地空曠且滑行速度不快，再設法上車控制。若擔心停放的車輛會滑動，可在車輪放置阻擋物，停好車輛後要記得拉起手煞車，以免發生意外。
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