大樓警衛趕上班忘記拉手煞車 車子撞柱濺血受困車內

76歲陳姓男子今天上午7時許在嘉義市大同路一處大樓地下室停車時，未拉手煞車及排入P檔，車子往前滑撞到柱子，車門往回彈，他一度夾困車門處，路人見狀將他拉出，他滿頭鮮血，消防局德安分隊緊急將他送醫，所幸治療後無大礙。

救護人員抵達時，陳男靠在他的黑色轎車上，側車門明顯受損，陳額頭及左大腿有明顯撕裂傷，立即清洗傷口、包紮止血，將陳送往榮民醫院續做診治。

「在該大樓當警衛，急著上班，才忘記拉手煞車」，陳男表示，當時他的頭和左腳才剛探出車門，車子隨即往前滑撞到柱子，巨大力道，讓車門回彈往內關，卡在車子內，好在當時是上班、上課時段，路人很快發現，拉他出來。