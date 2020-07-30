錯把「大甲」當「大里」 老翁騎自行車一天一夜累壞

林姓老翁騎自行車外出，要回台中市大里的家，卻錯看路標，「大甲」看成「大里」，相距５０多公里，老翁騎了一天一夜越騎越感不對，騎進台中市清水警分局三田派出所求助，員警將人車一起帶他回家。

住大里區的７４歲林姓老翁，本月25日下午騎自行車外出後，卻忘了回家的路，天氣熱搞不清楚方向，他一路沿著往大甲的方向騎，26日下午3點許行經清水警分局三田派出所，疲累虛脫地跑進派出所，向值班員警表示「可以幫我嗎？」警員杜彥瑾、崔樹弘見況先提供運動飲料及礦泉水讓他補充水分休息，言談中研判老翁失智，在他身上找到身分遂，聯繫家屬到派出所，家屬到場後對警員表示感謝，若非警方協助，老翁可能發生意外。

老翁表示，他原本只是騎自行車外出閒逛，竟找不到回家的路，天氣熱他一直騎，錯把往大甲道路指示看成回大里回家路，騎累了就在路邊稍作休息，途中也曾詢問路人，但路人不理會，只好一直跟著大甲路標騎，剛好行經派出所前進入求助，才知到騎錯方向。