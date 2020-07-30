影／台南網友爆料平交道前塞車 轎車不聽交管還撞警員

台南網友爆料，昨天下午下大雨時北區東豐路平交道前因有火車經過，車流回堵，一輛銀色轎車執意左轉，還碰撞上執勤警員，警員急拍轎車引擎蓋，駕駛才往北門路一段離去；警方說，駕駛疏未注意，雖擦撞到女警，女警未受傷，為了讓交通順暢，趕快指揮轎車離去。

網友在爆料公社PO文和影片，指出昨天下午4點20分，有輛銀色轎車行經北區北門路與東豐路口，因東豐路平交道有火車通過且車流已壅堵，北門路三段北向南車道車輛無法左轉，員警在路口指揮車輛直行。

影片中該銀色轎車擦撞到警員，警員拍該車引擎蓋發聲提醒駕駛，轎車經警方提醒後，依警方指揮駛往北門路一段南往北離去。

市警五分局北門派出所說，根據路口號誌轎車並無違規，當時雖可左轉，加上當時下雨視線不佳，執勤交官陳姓女警未受傷，為讓交通順暢，趕快指揮轎車離去。