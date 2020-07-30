聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南網友爆料平交道前塞車 轎車不聽交管還撞警員
台南網友爆料，昨天下午下大雨時北區東豐路平交道前因有火車經過，車流回堵，一輛銀色轎車執意左轉，還碰撞上執勤警員，警員急拍轎車引擎蓋，駕駛才往北門路一段離去；警方說，駕駛疏未注意，雖擦撞到女警，女警未受傷，為了讓交通順暢，趕快指揮轎車離去。
網友在爆料公社PO文和影片，指出昨天下午4點20分，有輛銀色轎車行經北區北門路與東豐路口，因東豐路平交道有火車通過且車流已壅堵，北門路三段北向南車道車輛無法左轉，員警在路口指揮車輛直行。
影片中該銀色轎車擦撞到警員，警員拍該車引擎蓋發聲提醒駕駛，轎車經警方提醒後，依警方指揮駛往北門路一段南往北離去。
市警五分局北門派出所說，根據路口號誌轎車並無違規，當時雖可左轉，加上當時下雨視線不佳，執勤交官陳姓女警未受傷，為讓交通順暢，趕快指揮轎車離去。
警方說，感謝網友對警察同仁的關心，並呼籲用路人，近來天候不穩定，午後常有瞬間大雨影響視線，騎乘駕駛車輛要遵守號誌並減速慢行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言