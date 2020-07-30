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台中港碼頭計程車晚上落海釀4死 會勘後將增設警示設施

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中港工作船碼頭本月15日凌晨發生計程車疑因昏暗，又下雨視線不清不慎落海，造成4人溺斃意外，台中市議會副議長顏莉敏昨晚召集相關單位實地會勘，她要求增加重要道路的夜間照明，碼頭邊也要求設置夜間警示標誌及活動護欄，希望用更嚴謹的態度及更周全的措施，來避免憾事再度發生。

台中港務分公司昨晚會勘後表示，未來將會全面檢討全台各大港口周邊警示設施，但為避免過亮的燈光會影響船隻靠港，會朝著增設地面上的反光標誌和太陽能的閃光設施的方向努力，港務分公司承諾會儘速研擬後辦理，避免憾事再度發生。

顏莉敏表示，包含近日的計程車墜海意外，3年前一名卡車司機也連人帶車墜入台中港西4碼頭，3年半內已造成5人死亡，台中港碼頭雖有車輛出入管制，但該處幅員遼闊又無明顯警示標誌，若又遇到雨天視線不佳，很容易再度發生意外，她和相關單位選晚上進行會勘，目的在希望相關單位能以用路人的角度，重新檢視設備的不足。

顏莉敏表示，除了要求增加碼頭邊的照明及增設反光標誌外，如何更有效的示警防墜，都是各單位要更用心思考的地方，希望大家集思廣益一起努力，避免憾事再度發生，顏莉敏說，港區碼頭周圍的問題，不只有台中港，是全台港口都必須要同時改善。

台中港工作船碼頭日前發生計程車掉落海中釀4死意外，台中市副議長顏莉敏昨晚和台中港務分公司人員，現場勘查，找改善方法。圖／台中市副議長顏莉敏服務處提供
台中港工作船碼頭日前發生計程車掉落海中釀4死意外，台中市副議長顏莉敏昨晚和台中港務分公司人員，現場勘查，找改善方法。圖／台中市副議長顏莉敏服務處提供
台中港工作船碼頭日前發生計程車落海意外，4人不幸死亡。本報資料照片／記者游振昇攝影
台中港工作船碼頭日前發生計程車落海意外，4人不幸死亡。本報資料照片／記者游振昇攝影
台中港工作船碼頭日前發生計程車掉落海中釀4死意外，台中市副議長顏莉敏昨晚和台中港務分公司人員，現場勘查，找改善方法。圖／台中市副議長顏莉敏服務處提供
台中港工作船碼頭日前發生計程車掉落海中釀4死意外，台中市副議長顏莉敏昨晚和台中港務分公司人員，現場勘查，找改善方法。圖／台中市副議長顏莉敏服務處提供
台中港工作船碼頭日前發生計程車掉落海中釀4死意外，台中市副議長顏莉敏（左三）昨晚和台中港務分公司人員，現場勘查，找改善方法。圖／台中市副議長顏莉敏服務處提供
台中港工作船碼頭日前發生計程車掉落海中釀4死意外，台中市副議長顏莉敏（左三）昨晚和台中港務分公司人員，現場勘查，找改善方法。圖／台中市副議長顏莉敏服務處提供

碼頭 計程車

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