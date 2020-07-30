台中港碼頭計程車晚上落海釀4死 會勘後將增設警示設施

台中港工作船碼頭本月15日凌晨發生計程車疑因昏暗，又下雨視線不清不慎落海，造成4人溺斃意外，台中市議會副議長顏莉敏昨晚召集相關單位實地會勘，她要求增加重要道路的夜間照明，碼頭邊也要求設置夜間警示標誌及活動護欄，希望用更嚴謹的態度及更周全的措施，來避免憾事再度發生。

台中港務分公司昨晚會勘後表示，未來將會全面檢討全台各大港口周邊警示設施，但為避免過亮的燈光會影響船隻靠港，會朝著增設地面上的反光標誌和太陽能的閃光設施的方向努力，港務分公司承諾會儘速研擬後辦理，避免憾事再度發生。

顏莉敏表示，包含近日的計程車墜海意外，3年前一名卡車司機也連人帶車墜入台中港西4碼頭，3年半內已造成5人死亡，台中港碼頭雖有車輛出入管制，但該處幅員遼闊又無明顯警示標誌，若又遇到雨天視線不佳，很容易再度發生意外，她和相關單位選晚上進行會勘，目的在希望相關單位能以用路人的角度，重新檢視設備的不足。