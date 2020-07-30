女子網戀半年匯錢寄裸照 帥哥竟是她

廿七歲陳姓女子與男友網戀半年，連裸照也奉上，兩人鬧翻分手，才發現對方根本是卅五歲林姓女子。全案移送新竹地檢偵辦。 圖／本報系資料照片

廿七歲陳姓女子在交友軟體認識自稱郭姓男子，兩人網戀交往半年從未見過面，陳女卻匯款近十萬元給對方代投資，連裸照也奉上；上月兩人鬧翻分手，陳要求還款反遭以裸照要脅，報案追查才發現對方根本是卅五歲林姓女子，林否認指控，被依恐嚇、詐欺罪嫌送辦。

警方調查，陳女今年一月在交友軟體時遇上「郭男」丟私訊搭訕，對方稱有職業專長，可鎖定保險儲蓄類進行投資獲利，每月投資一萬多元，就可靠每月三至五千元利息回本。陳半年內匯款近十萬元給對方，雙方還譜出戀曲，以老公、老婆相稱。

據悉，交往期間「郭男」總是甜言蜜語，兩人未見過面，但不定時視訊，「郭男」總找各種理由拒絕在鏡頭中露臉，僅用打字聊天，每次視訊都只陳女單方面露臉，有幾次兩人聊開，陳女甚至全裸視訊，另將數張性感裸照傳給對方。

上月十五日，雙方因投資問題和交往問題談分手，陳女要求對方歸還投資的錢，不但遭拒絕，還被以裸照威脅；陳女擔心裸照遭對方散布恐危及人身安全，向警方報案。

警方透過網路追查，發現郭姓男子根本不認識陳女，循線查出是卅五歲林姓女子冒名所為；林女到案坦承盜用臉書郭姓男子照片、使用對方姓名註冊交友軟體帳號，並存檔陳女裸照，但否認詐騙和恐嚇，供稱只是不甘心和陳女分手。