獨／女和帥哥談網戀遭詐款還傳裸照 對方....是女的

27歲陳姓女子玩交友軟體認識一名帥氣挺拔的郭姓男子，兩人大談網戀，交往半年卻從未見過面，陳還遭張以投資、保險等名目誆騙，陸續匯款近十萬元，連裸照也奉上，直到上月兩人談判分手，陳要求張還款，遭對方以裸照要脅，無助之下報案；警方通知郭到案，發現竟是名35歲林姓女子。據悉，陳人財兩失，迄今仍不知是和女子交往。

今年1月，陳女在玩交友軟體時遇上一名郭男丟私訊搭訕，對方稱有職業專長，可鎖定保險儲蓄類進行投資獲利，只要每月投資一萬多元，之後就可靠每月3至5千元的利息回本。陳不疑有他，今年1至6月共多次匯款近10萬元給對方，雙方還譜出戀曲，成為網公、網婆。

據悉，郭男總是甜言蜜語討好陳女，兩人交往期間雖未見過面，卻會不定時視訊，但詭異的是，郭總會找各種理由搪塞，拒絕在鏡頭中展露容顏，僅用打字聊天回應，每次視訊都只有陳單方面露臉，有幾次兩人聊開了，興奮之餘陳甚至裸體視訊，之後另將數張性感裸照傳給郭。

上月15日，陳女應故與郭男談分手，陳要求郭將先前匯出去的錢歸還，卻遭對方拒絕，還恐嚇陳手中握有其裸照，要陳好自為之。陳不滿錢財遭詐，又擔心裸照恐遭對方散步恐危及人身安全，趕緊向警方報案。