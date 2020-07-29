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6旬婦人酒駕警方帶回偵訊 候詢室突昏迷送醫不治
屏東縣東港分局興龍派出所員警昨天上午執行巡邏勤務時，發現66歲張姓婦人疑酒後騎機車，攔查後酒測值達0.29毫克，員警帶返派出所製作筆錄後送至偵查隊，下午在候詢室等候解送地檢署時突然昏迷倒地，警方通報119消防隊到場急救，送醫後仍宣告不治，家屬無法接受，要求檢方查明；東港分局表示遺憾，已報請檢察官相驗。
興龍派出所長吳東儒說，員警昨天上午10時30分執行巡邏勤務，於新園鄉臥龍路段發現1名女姓機車騎士安全帽帶未扣，機車置物箱有2瓶啤酒瓶，疑酒後駕車，員警攔停盤查發現張姓婦人身上散發酒味，張女當場承認剛喝完酒，現場酒測值達0.29毫克，員警隨即將張女帶返所出所製作筆錄，並依公共危險罪嫌送至偵查隊。
張姓婦人在東港分局偵查隊候詢室等候解送屏東地檢署時，員警在下午1時48分時發現張婦忽然身體不適倒地昏迷，立即通報119消防隊到場急救，送醫仍宣告不治；張婦的家屬無法接受在候詢室昏迷並死亡的結果，要求檢方查明死因，給家屬一個公道。
東港分局說，張婦為單純酒後騎乘機車的行為，偵辦過程中精神狀態及行動能力均與一般民眾相同，未發現有異狀，於候詢室內倒地昏迷第一時間，警方立刻發現並通報消防單位前來搶救，對於最後仍不治辭世深表遺憾，已報請檢察官相驗查明死因。
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