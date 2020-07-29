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竹東警方快打奏效 15男糾眾鬥毆踢鐵板
新竹縣竹東鎮昨晚發生群眾鬥毆案件，雙方15人持棍棒在竹東大橋下發生衝突，警方接獲民眾報案立即出動快打部隊，為了控制現場混亂現場，員警更拔槍喝令犯嫌下車，以優勢警力控制鬥毆現場狀況，全案詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。
據了解，黃姓男子因與朱姓男子日前發生爭執，黃男昨晚9時許，找來11名友人助陣，要與朱男進行談判，雙方相約在竹東大橋下的河濱公園，朱男也找來2名友人陪同，沒想到才一到現場，朱剛下車就被黃男一行人持棍棒亂毆。
附近居民聽聞口角上前查看，卻見15人打成一團，朱男一行人更是被打得無法招架，立刻報警，竹東警方接獲民眾報案後立刻出動快打部隊，在2分鐘後陸續抵達鬥毆現場，黃男一行人見警方到場立刻四散，意圖駕車逃逸，員警隨即拔槍喝令黃男一行人通通下車，並以優勢警力控制現場。
朱男遭圍毆後頭部受創，意識不清昏迷倒地，第一時間已送醫治療，現場員警掌握現場嫌疑人身分且控制狀況後，將12名犯嫌帶回分局逐一詢問，全案依觸犯新修正之刑法聚眾鬥毆罪移送偵辦。
竹東警方表示，為防止雙方人士再度聚眾滋事，警方除加強注控轄內幫派及不良分子活動，運用擴大臨檢及威力掃蕩的方式，遏止暴力或鬥毆犯罪外，同時將聯合鄰近分局，協助查察轄內易聚眾鬥毆場所，利用盤查和取締的作為，壓制犯罪組織的囂張氣焰。
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