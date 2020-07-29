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孕婦臨盆在即受困車陣 警急開道護送
花蓮一名孫姓男子載著即將臨盆的孕妻要到醫院生產，沒想到暑假大量人車塞在台9線上，困在車陣裡前進緩慢，孫男只好向鳳林長橋派出所員警求援，警方趕緊開警車開道，先護送到鳳林消防分隊，再由專業救護人員緊急送往慈濟醫院，幸好即時送達，孕婦順利產下健康寶寶。
鳳林警分局表示，長橋派出所警員陳致穎27日上午在值班勤務時，突然一輛自小客車緊急停在派出所前，孫男急忙向員警告知，妻子羊水破裂臨盆在即，擔心撐不到醫院，請求警方協助。
由於事態緊急，沒有多餘時間在派出所等待救護車，副所長詹正清、警員葉幸旻立即開警車，在孫男車輛前開道護送，並請勤務指揮中心通報鳳林消防分隊，備好救護車及器材於分隊前等待。在員警沿途鳴笛警示全力護送下，很快就到達消防分隊，再由救護車專業接力送往花蓮慈濟醫院，所幸孕婦順利產下一名健康寶寶。
孫男表示，因為當時妻子即將臨盆，駕車就醫途中發現台9線車流量大，無法快速就醫，便立即轉向長橋派出所求援，在員警的幫忙下，讓肚中胎兒平安出生，非常感謝警方的熱心協助，
長橋派出所長田秀明說，保護人民生命身體之安全，是警方職責及義務，員警能在最危急的時候伸出援手，彰顯警察為民服務的精神。同時呼籲民眾，如果遇到類似的緊急救護情況，應先撥打119，因救護車上有專業的救護設備，消防員也能提供妥善的照護與保護，以免耽誤寶貴黃金救援時機。
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