孕婦臨盆在即受困車陣 警急開道護送

花蓮一名孫姓男子載著即將臨盆的孕妻要到醫院生產，沒想到暑假大量人車塞在台9線上，困在車陣裡前進緩慢，孫男只好向鳳林長橋派出所員警求援，警方趕緊開警車開道，先護送到鳳林消防分隊，再由專業救護人員緊急送往慈濟醫院，幸好即時送達，孕婦順利產下健康寶寶。

鳳林警分局表示，長橋派出所警員陳致穎27日上午在值班勤務時，突然一輛自小客車緊急停在派出所前，孫男急忙向員警告知，妻子羊水破裂臨盆在即，擔心撐不到醫院，請求警方協助。

由於事態緊急，沒有多餘時間在派出所等待救護車，副所長詹正清、警員葉幸旻立即開警車，在孫男車輛前開道護送，並請勤務指揮中心通報鳳林消防分隊，備好救護車及器材於分隊前等待。在員警沿途鳴笛警示全力護送下，很快就到達消防分隊，再由救護車專業接力送往花蓮慈濟醫院，所幸孕婦順利產下一名健康寶寶。

孫男表示，因為當時妻子即將臨盆，駕車就醫途中發現台9線車流量大，無法快速就醫，便立即轉向長橋派出所求援，在員警的幫忙下，讓肚中胎兒平安出生，非常感謝警方的熱心協助，