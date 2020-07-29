台南玉井佛堂縱火犯 報案「我想要被判死刑」

21歲男子曾文彥去年底因細故縱火燒毀台南市玉井區真理佛堂前輩堂並造成7死2傷，台南地檢署年初依殺人罪嫌等起訴，建請處以死刑。面對檢警調查，他案發後打110報案提及「我想要被判死刑…」，表示有意見，今天下午在準備庭徵詢曾及檢辯同意，當庭播放2分15秒報案內容。

「我快受不了」、「我去縱火，不小心燒到自己」、「我想要被判死刑」…曾文彥打110報案，提到被火燒傷，請員警趕快來等語。當庭播放其報案內容，曾表示沒意見，指當時「講太快了」。

台南地院調閱曾從國小到國中、少年輔育院、觀護所及監獄，各大醫療院所就診紀錄及勞保等相關資料，以及委託成大醫院精神鑑定報告等。

曾的辯護人認為，該報告以鑑定機關所做報告，有必要確認鑑定醫師適格性及其使用鑑定方法等，其中，鑑定過程中也對曾做心理測驗，但報告內容未看到心理測驗相關結果及敘述等。辯護人向法官聲請鑑定醫師出庭作證。