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卯澳灣13枚未爆彈 30日現地爆破

中央社 / 新北29日電

新北市貢寮區卯澳灣海中日前發現13枚未爆彈，經相關單位開會討論後，決定明天現地爆破，明天上午6時30分起福連國小周邊卯澳灣人車只出不進。

相關單位今天指出，警方將於引爆前5分鐘於台2線實施攔停管制，位於台2線104公里處的台亞加油站和馬崗街口兩端禁止進入，之後再進行確認，若無狀況即引爆，完成引爆報後解除交通管制。

相關單位表示，明天上午6時30分起，福連國小周邊卯澳灣人車只出不進，上午6時30分過後，當地居民經辨識後可進出卯澳灣，直到軍方要接上引爆鏈前即管制任何人車進入卯澳灣。

漁業署也發出航船布告，提醒漁民和漁船從今天凌晨0時起至31日下午5時實施管制，勿靠近北緯25度01分4.1秒、東經121度59分31.4秒水域半徑1000公尺範圍內。

海軍水下作業大隊與海巡署第二岸巡隊21日在距福連國小100公尺處海域，深度介於10公尺到13公尺間發現13枚未爆彈，經擴大搜索後，並未發現更多未爆彈。

海巡署 貢寮

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