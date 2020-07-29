低價購買振興券 竟是11年前的消費券

新北市板橋區李姓男子日前向警方報案稱，以900元代價在網咖向盧姓友人購買面額1700元的振興三倍券，到網咖櫃台消費補充線上遊戲點數時，反遭店員嘲笑拿的是11年前發行的消費券，氣得向警方報案，警方循線找到涉嫌販賣逾期消費券的盧姓男子，他辯稱，不知道拿到早已逾期失去效用的消費券，警詢後依詐欺罪嫌將盧男移送新北地檢署偵辦。

據了解，李姓男子與盧姓男子是線上遊戲認識的友人，38歲李男在今年7月26日時以900元的代價，向急需現金的23歲盧生男子購買面額1700元的振興三倍券。

因李男也是第一次拿到三倍券，沒仔細察看就付錢收下，隨即拿到到網咖櫃台購買線上遊戲點數，店員拿到一看竟是使用期限至98年9月30日的振興經濟消費券，李男才驚覺自己買到的竟然是早已經逾期快11年的消費券，根本不是政府最近才發行的振興三倍券，氣得向警方報案。

新北市海山警方當天獲報就迅速逮人，涉嫌販賣逾期消費券的盧男供稱是從家人那邊取得這些消費券，他辯稱，沒注意也不知道早已經無法使用，因為欠錢花用，才會以低價賣給李男，因為盧男確有販賣事實，且受害的李男已向轄區警方報案，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。