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影／戰地醫師詐騙又出現 婦人急匯17萬台幣警及時阻

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

高雄湯姓婦人因聽信自稱戰地醫師的網友，缺錢退休返台，便急得到銀行匯款17萬元台幣；郵局櫃員察覺有異下，懷疑遭到詐騙通知警方到場，當場拆穿詐團謊言，保住湯婦荷包。

警方表示，前天早上10點多，小港警分局小港派出所接獲郵局報案，稱現場的湯婦（54歲）要匯款17萬台幣出去，懷疑婦人遭到詐騙，小港所員警立即趕赴現場。

經員警了解後得知，湯婦一個多月前，在網路上認識一名自稱出生於台中、在沙烏地阿拉伯當戰地醫師的網友，2人網聊1個多月後幾乎論及婚嫁，湯婦也逐漸卸下心防，但日前對方談到想回台與湯婦結婚共度下半輩子，但卻苦無經費。

湯婦一聽下，趕忙跑到郵局要匯款17萬元給這名網友。警方先針對對方台中人的身分提出質疑，在阿拉伯當戰地醫生，也只是避免見面的藉口，現在不肯當面用Line通話聯繫，只是怕謊言被拆穿。

警方擔心湯婦因為惜情與對方再有聯繫而被騙，特別提醒湯婦有任何問題都可以找警察諮詢。

高雄湯姓婦人因聽信自稱戰地醫師的網友，缺錢退休返台，便急得到銀行匯款17萬元台幣。記者邱奕能／翻攝
高雄湯姓婦人因聽信自稱戰地醫師的網友，缺錢退休返台，便急得到銀行匯款17萬元台幣。記者邱奕能／翻攝

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