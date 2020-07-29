男嬰喝奶後趴睡休克不治 解剖查真相保母不起訴

行車爭執算了，落車對峙都算了，有必要拉扯到只剩內褲還要「開拖」嗎？台灣日前爆發一宗爆笑的行車爭執，新竹一個校車司機接學生途中和機車騎士互不讓路，竟雙雙下車對峙。二人拉扯期間，機車騎士被扯脫全身衣物剩下內褲，一氣之下在路邊拿起短竹，校車司機不甘示弱拾起一枝超長竹杆，本來以為兩人會發生激鬥，殊不知二人變成「格竹」，你進我退猶如抓蝴蝶，不過最後大家都知道浪費時間，兩人雙雙離去，但仍因在大街打鬥和隨便停車，被警方要求自行到案。

2020-07-29 11:11