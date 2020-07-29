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男嬰喝奶後趴睡休克不治 解剖查真相保母不起訴
台北市大同區1名2個月大男嬰，經陳姓保母餵奶後趴睡，不料卻失去呼吸心跳，送醫不治。士林地檢署調查發現，保母餵食和照顧方法雖有疏失，但解剖後，男嬰死因為特發性肥大性心肌病，保母已和家屬和解，全案不起訴處分。
男嬰父母今年3月委託有合格證照的陳姓保母，在白天照顧新生兒男嬰，僅照顧1周卻發生不幸。今年3月9日，保母一早餵食男嬰四次，下午2時許讓男嬰趴睡，直到下午4時許，發現男嬰手腳冰冷，嚇得對男嬰施作心肺復甦術，送往馬偕醫院急救，男嬰到院前無生命跡象，急救後宣告不治。
檢方調查，保母應避免未滿6個月嬰兒趴睡休憩，未能妥善照顧男嬰，違反注意義務，但經相驗解剖，男嬰無明顯外傷，但發現有特發性肥大性心肌病、肺臟鬱血水腫，氣管及支氣管無凝乳液進入，未發現因溢奶明顯窒息等現象。
檢方認定，男嬰死因是因特發性肥大性心肌病，轉為心臟性休克，雖在血液、胃內發現抗組織胺成分，但藥物對孩童相對安全，也排除藥物過量可能，非男嬰死因。
檢察官認為，保母讓男嬰趴睡和照顧方式，無證據證明與死亡有因果關係，難認過失責任，且已和家屬達成和解，全案不起訴處分。
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