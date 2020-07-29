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演練醫療暴力場面逼真 患者友人持棍棒到急診室飆髒話

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

醫療暴力案件頻傳，桃園市近3年醫療暴力總計有65件，分析發生地點以急診室居多，為加強各醫院醫療暴力應變機制，衛生局及敏盛醫院今天辦理聯合演習。

該次演練模擬一名藥物成癮患者因腹部疼痛而急診，護理人員注射點滴時，病患口出穢言更於電話中和友人抱怨醫師處置不佳，友人持棍棒到急診兒科留觀區作勢要攻擊，嚷嚷「醫生怎麼還沒來」還飆髒話，院方緊急啟動院內急診暴力事件通報；兩名大鬧急診室的人更分別是總務人員及護理師親自下去扮演，相當逼真。

敏盛醫院副院長柯紹華指出，病患在身體不適時，情許容易起伏較大，這次模擬演練劇情更是真實經歷改編，往年大概每半年會有一件，不過在這半年至一年內並沒有發生醫療暴力事件，可見政府對醫療暴力零容忍的宣導與相關修法有見效。

桃園市近3年醫療暴力總計有65件，106年有21件、107年有26件、108年有18件，分析發生地點，以急診室佔30件最多，其次為病房13件、門診12件，至於案件類型，言語暴力最多有32件，其次為肢體傷害27件，經地檢署偵查，有15件判決有罪，其餘50件處以罰鍰。

為防止醫療暴力，衛生局、地檢署及警察局合作，成立醫療暴力通報網絡，衛生局表示，今天的示範演習是希望醫護人員在遇到狀況時，能做好保護自己並立即通報的動作，有30多家醫院，共40多名醫護人員參與觀摩，全力捍衛醫護人員工作尊嚴。

衛生局提醒，如有民眾以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法的方法，妨礙醫療業務執行，違者可處3萬元以上至5萬元不等罰鍰；如毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命的設備，致生命危險於他人的生命、身體或健康者，可處3年以下有期徒刑。

桃園市衛生局及敏盛醫院今天辦理聯合演習，模擬遇到醫療暴力事件時如何應變，院方緊急啟動院內急診暴力事件通報警方處理。記者陳夢茹／攝影
桃園市衛生局及敏盛醫院今天辦理聯合演習，模擬遇到醫療暴力事件時如何應變，院方緊急啟動院內急診暴力事件通報警方處理。記者陳夢茹／攝影
桃園市衛生局及敏盛醫院今天辦理聯合演習，模擬遇到醫療暴力事件時如何應變，院方緊急啟動院內急診暴力事件通報警方處理。記者陳夢茹／攝影
桃園市衛生局及敏盛醫院今天辦理聯合演習，模擬遇到醫療暴力事件時如何應變，院方緊急啟動院內急診暴力事件通報警方處理。記者陳夢茹／攝影

醫療暴力 衛生局 醫護人員

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