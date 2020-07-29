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影／79歲老婦推嬰兒車過馬路遭撞身亡 女嬰幸未受傷

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣79歲楊姓老婦昨天下午4點多推著嬰兒車跨越通霄火車站附近路口時，遭到年約30歲的曹姓男子駕車撞上，老婦人頭部受創，送醫後傷重不治；車禍發生時，嬰兒車內還坐著不到1歲的女嬰，幸好未受傷，嬰兒車橫到在路上，令人怵目驚心。

車禍責任和原因有待釐清，涉嫌撞上老婦的男子檢測沒有酒精反應，警方懷疑當時正下雨，視線較差，駕駛行經時疑似未注意車前狀況肇事。

通霄警分局通霄派出所昨天下午4時40分許接獲報案，通霄火車站北方約100公尺的中山路有車禍，警方趕赴現場，發現一輛小客車撞擊推嬰兒車橫越馬路的楊姓老婦，嬰兒車內的嬰兒及小客車駕駛都無明顯傷勢，但老婦人傷勢嚴重，經送醫急救後仍宣告不治。

通霄警方提醒民眾，行人用路時應遵循道路規則，盡量使用人行道或天橋，切勿違規橫越馬路；另外動力車輛駕駛行駛於市區務必減速及注意車前狀況避免分心，保護自己也保護其他用路人。

79歲楊姓老婦昨天下午4點多推著嬰兒車跨越通霄火車站附近馬路時遭車輛撞倒，老婦送醫不治，嬰兒車倒在路中，令人怵目驚心。圖／記者胡蓬生／翻攝
79歲楊姓老婦昨天下午4點多推著嬰兒車跨越通霄火車站附近馬路時遭車輛撞倒，老婦送醫不治，嬰兒車倒在路中，令人怵目驚心。圖／記者胡蓬生／翻攝
79歲楊姓老婦昨天下午4點多推著嬰兒車跨越通霄火車站附近馬路時遭車輛撞倒，老婦送醫不治，嬰兒車倒在路中，令人怵目驚心。圖／記者胡蓬生／翻攝
79歲楊姓老婦昨天下午4點多推著嬰兒車跨越通霄火車站附近馬路時遭車輛撞倒，老婦送醫不治，嬰兒車倒在路中，令人怵目驚心。圖／記者胡蓬生／翻攝
79歲楊姓老婦昨天下午4點多推著嬰兒車跨越通霄火車站附近馬路時遭車輛撞倒，老婦送醫不治，嬰兒車倒在路中，令人怵目驚心。圖／記者胡蓬生／翻攝
79歲楊姓老婦昨天下午4點多推著嬰兒車跨越通霄火車站附近馬路時遭車輛撞倒，老婦送醫不治，嬰兒車倒在路中，令人怵目驚心。圖／記者胡蓬生／翻攝
79歲楊姓老婦昨天下午4點多推著嬰兒車跨越通霄火車站附近馬路時遭車輛撞倒，老婦送醫不治，嬰兒車倒在路中，令人怵目驚心。圖／記者胡蓬生／翻攝
79歲楊姓老婦昨天下午4點多推著嬰兒車跨越通霄火車站附近馬路時遭車輛撞倒，老婦送醫不治，嬰兒車倒在路中，令人怵目驚心。圖／記者胡蓬生／翻攝

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