92歲翁摔落田埂無人知 桃園警動員找到受驚泥人

桃園市平鎮92歲老翁昨天下午向家人表示要去菜園，到了晚上遲遲沒回家，兒子擔心發生意外報警協尋，平鎮警分局建安派出所動員沿著菜園附近搜尋，最後在距離菜園兩公里外的圳溝旁找到滿身泥濘和受驚嚇的老翁，安撫後先到派出所休息，再通知家人帶他回家。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，92歲的老先生住平東路，想趁著下大雨前去自家菜園採收農作，下午3點出門直到天黑了卻不見老翁返家，家人們急著在附近尋找未果，於是到派出所報案，希望警方能幫忙找人。

派出所員警獲報後，考量老翁年事已高，而且天黑又正下著滂沱大雨，擔心老翁發生意外，於是請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋，派出所也動員以老翁住家為中心向外分散找人，展開地毯式的搜索，約半小時後細心的員警在兩公里外的圳溝草叢，發現滿身泥濘的老翁，疑似摔落圳溝再爬上來，趕緊查看他的狀況，並護送老翁回派出所。