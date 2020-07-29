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92歲翁摔落田埂無人知 桃園警動員找到受驚泥人
桃園市平鎮92歲老翁昨天下午向家人表示要去菜園，到了晚上遲遲沒回家，兒子擔心發生意外報警協尋，平鎮警分局建安派出所動員沿著菜園附近搜尋，最後在距離菜園兩公里外的圳溝旁找到滿身泥濘和受驚嚇的老翁，安撫後先到派出所休息，再通知家人帶他回家。
平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，92歲的老先生住平東路，想趁著下大雨前去自家菜園採收農作，下午3點出門直到天黑了卻不見老翁返家，家人們急著在附近尋找未果，於是到派出所報案，希望警方能幫忙找人。
派出所員警獲報後，考量老翁年事已高，而且天黑又正下著滂沱大雨，擔心老翁發生意外，於是請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋，派出所也動員以老翁住家為中心向外分散找人，展開地毯式的搜索，約半小時後細心的員警在兩公里外的圳溝草叢，發現滿身泥濘的老翁，疑似摔落圳溝再爬上來，趕緊查看他的狀況，並護送老翁回派出所。
經過短暫的休息，老翁並無大礙，警方檢查老翁身上也無明顯外傷，但老翁卻對走失的過程完全失去記憶，也不清楚為何會滿身泥濘髒污。老翁的兒子接獲警方通知趕到派出所，見到父親安然無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方道謝。
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