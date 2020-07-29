快訊

直播／中獎率僅4％！客庄旅遊券抽獎 幸運兒是你嗎？

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？店家清單竟還有特力屋、墊腳石

聽新聞
test
0:00 / 0:00

92歲翁摔落田埂無人知 桃園警動員找到受驚泥人

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市平鎮92歲老翁昨天下午向家人表示要去菜園，到了晚上遲遲沒回家，兒子擔心發生意外報警協尋，平鎮警分局建安派出所動員沿著菜園附近搜尋，最後在距離菜園兩公里外的圳溝旁找到滿身泥濘和受驚嚇的老翁，安撫後先到派出所休息，再通知家人帶他回家。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，92歲的老先生住平東路，想趁著下大雨前去自家菜園採收農作，下午3點出門直到天黑了卻不見老翁返家，家人們急著在附近尋找未果，於是到派出所報案，希望警方能幫忙找人。

派出所員警獲報後，考量老翁年事已高，而且天黑又正下著滂沱大雨，擔心老翁發生意外，於是請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋，派出所也動員以老翁住家為中心向外分散找人，展開地毯式的搜索，約半小時後細心的員警在兩公里外的圳溝草叢，發現滿身泥濘的老翁，疑似摔落圳溝再爬上來，趕緊查看他的狀況，並護送老翁回派出所。

經過短暫的休息，老翁並無大礙，警方檢查老翁身上也無明顯外傷，但老翁卻對走失的過程完全失去記憶，也不清楚為何會滿身泥濘髒污。老翁的兒子接獲警方通知趕到派出所，見到父親安然無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方道謝。

警方在田埂中找到老先生時全身泥。記者鄭國樑／翻攝
警方在田埂中找到老先生時全身泥。記者鄭國樑／翻攝

延伸閱讀

桃園登革熱本土病患南下台南 這些地方今天噴藥防治

桃園登革熱疫情擴大 9人確診

老翁獨自從台南開車到屏東舊白鷺山區 失蹤9天仍未尋獲

台南老翁駕車屏東來義鄉山區失聯8天 警方協尋

相關新聞

五股社區深夜槍響 住戶在大樓公廁頭部中彈不治

新北市五股區成泰路四段22巷某社區大樓今天凌晨傳出槍響，42歲洪姓住戶被警衛發現倒臥社區1樓公廁，左側太陽穴中彈，送醫急...

92歲翁摔落田埂無人知 桃園警動員找到受驚泥人

桃園市平鎮92歲老翁昨天下午向家人表示要去菜園，到了晚上遲遲沒回家，兒子擔心發生意外報警協尋，平鎮警分局建安派出所動員沿...

合照遭盜用！行政院政務顧問報案 提醒民眾勿上當受騙

行政院政務顧問鄭宏輝服務處最近接到不少電話，民眾稱在網路上看到鄭代言治療糖尿病產品的廣告，該廣告使用鄭與民眾的合照，並附...

機車騎士路邊激戰校車司機 脫衣揮竿影片曝光

行車爭執算了，落車對峙都算了，有必要拉扯到只剩內褲還要「開拖」嗎？台灣日前爆發一宗爆笑的行車爭執，新竹一個校車司機接學生途中和機車騎士互不讓路，竟雙雙下車對峙。二人拉扯期間，機車騎士被扯脫全身衣物剩下內褲，一氣之下在路邊拿起短竹，校車司機不甘示弱拾起一枝超長竹杆，本來以為兩人會發生激鬥，殊不知二人變成「格竹」，你進我退猶如抓蝴蝶，不過最後大家都知道浪費時間，兩人雙雙離去，但仍因在大街打鬥和隨便停車，被警方要求自行到案。

廢棄車占用道路當回收場 新北警全面拖吊淨化市容

新北市都會區人口集中，機動車輛數快速增加，停車需求龐大，惟停車空間常不敷使用，卻常見疑似廢棄無牌車輛長期停放路邊，其中大...

影／阿伯開車沒油了停路邊 隔天搞失憶報警告失竊

台中市林姓男子23日向警方報案，自己停在南區建國北路附近的轎車遭人竊走，第三警分局資深的巡佐蔡福宜聽到林描述的車齡、車型...

回收車司機夾具沒收好 扯斷台中西屯6根電線桿

台中市廖姓男子昨天下午5時許，駕駛回收車行經西屯區西林巷時，因疏忽自己貨車上的夾具過高，導致拉扯到高空電纜，80公尺長的...

台東1外送員不滿臨停車擋道 從外送箱拿出木棍嗆聲

台東1名外送員疑不滿臨停車輛擋道，和店家及車主理論後，竟從外送置物箱拿出木棍，作勢要挑釁的動作，店家擔心傷害到客人報警處...

汽機車行車糾紛騎士控駕駛搶奪 台中警約談當事人偵辦

台中市大里區中興路昨晚發生行車糾紛，一名機車機士因與轎車發生行車糾紛，為此控告轎車駕主搶走他安全帽上的行車記錄器，案由警...

開冷氣吹到早上電線突冒火煙 屋主急拿滅火器撲滅虛驚

基隆市龍安街一間民宅1樓，今天上午7點半傳出火警，鄰居發現冒煙，消防局據報後出動消防人車前往灌救，所幸屋主已先用滅火器及...

影／「海邊有人一直漂」 基隆海洋廣場緊急救一女上岸

今天上午6點11分，有早起運動的民眾在基隆市忠一路海洋廣場，發現有人在海面上漂浮，懷疑溺水趕快報案。基隆市、港消防局派員...

大雨擾交通 車頭半懸空

新北市昨天午後大雨，台六十四線東西向快速道路的八里端，連續發生四起車禍，有輛聯結拖板貨車不明原因自撞護欄，半個車頭衝出護...

熱門新聞

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

法拍快來撿便宜 桃市2千萬電梯別墅底價剩7百多萬

不受新冠肺炎影響 台中市民在家申請事故初判表破8萬件

查建案官商勾結？基隆建管科遭搜索 帶走2人調走4卷宗

新店「湯泉美地」大樓拍賣 台北分署下月開拍

涉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令 韓粉被判處拘役50日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。