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合照遭盜用！行政院政務顧問報案 提醒民眾勿上當受騙
行政院政務顧問鄭宏輝服務處最近接到不少電話，民眾稱在網路上看到鄭代言治療糖尿病產品的廣告，該廣告使用鄭與民眾的合照，並附上文字「阿媽親測 不打胰島素，多年的糖糖不高了」；鄭說，該廣告確實有問題，已向警方報案，對該業者及網站管理員依違反「著作權法」提告。
鄭宏輝說，遭盜用照片是他與一名103歲退休醫師的合照，該照片的著作權屬於他本人，業者並沒有取得他的同意就在照片加上「阿媽親測 不打胰島素，多年的糖糖不高了」字樣，屬於侵害著作權行為。經他google搜尋，赫然發現連廣告上面的黃醫師都是被盜用圖片推薦產品。
鄭宏輝指出，該產品名稱叫「三降茶」，他完全不知道該產品的任何訊息，經調查發現「三降茶」屬於詐騙產品，衛生福利部早在5月10日就發布新聞稿提醒糖尿病民眾該產品誇大宣稱控制三高的功效並且盜用世界糖尿病記者會照片及假藉相關醫師、學會之名行銷。
鄭宏輝說，三降茶的一頁式廣告頁面上宣稱該產品是台灣最安全、最快速的糖尿病新療法，使用後可以不吃藥、不打針、不住院，顯然是誇大虛構，且經衛福部認證為虛假不實；提醒民眾這類型網路不實銷售很有可能匯錢後收不到貨，或者收到貨沒有效果甚至危害健康，購買後沒有保障。
鄭宏輝表示，目前警方已受理報案，他不會對不小心分享該觸法照片的民眾提告，但會對幕後黑手追究到底。呼籲有疑慮的廣告連結，民眾千萬不要分享，以免誤觸法網。盜用個人照片事小，但若民眾因他相信業者，進而耽誤治療釀成悲劇，這才是他最不樂見的事情，也是他為何要大聲呼籲的原因，希望警方盡快抓到幕後黑手，保護民眾的身體健康與購物安全。
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