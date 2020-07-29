女子離家30天流落百公里遠 新店警助返家團聚

新北市新店警分局漁光派出所昨晚接獲民眾報案，指稱在坪林區坪雙路5公里處的北勢溪旁，有一名年約40歲，但疑似精神狀況不佳女子在溪旁徘徊，擔心發生意外，轄區漁光所副所長李彥德獲報立即前往，到場時發現該名女子竟身著冬季服飾，一直喃喃自語，疑似精神狀況不佳，員警詢問其年籍資料，均答非所問。

李彥德將該名女子載返派出所安置照料，並提供熱茶及食物給該女子食用，女子吃飽後突然說出一個行動電話號碼，經撥打該電話，原來是該女子的父親劉姓男子。