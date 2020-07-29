74歲老婦推孫過馬路遭撞不治 家屬淚批都沒煞車

苗栗縣通霄鎮74歲吳姓老婦推嬰兒車一歲曾孫女穿越馬路，遭自小客車撞擊傷重不治，家屬質疑對方「開太快，完全沒煞車」；警方說，肇事駕駛酒測值零，事故原因及責任待釐清。

這起車禍發生在28日傍晚5時左右，吳姓老婦推著嬰兒車穿越通霄鎮中山路時，遭楊姓男子駕駛自小客車猛烈撞擊，老婦人被撞飛倒地不起，嬰兒推車瞬間傾倒，裡頭的一歲女童自行爬坐在車道，僅受到驚嚇，沒有大礙。

附近店家指出，車禍發生時聽見巨大撞擊聲，跑出查看，趕緊打119並護著女童避免再被其他車輛撞擊；苗栗縣消防局獲報派員抵達後，將吳姓老婦送醫搶救，但因頭部重創，仍宣告不治。

事故地點就距離老婦人住家不到30公尺，家屬今天悲傷泣訴，阿嬤平常都會在住家附近散步，昨天傍晚推著曾孫女要回家，怎料「一個好好的人，出去就沒有回來了」，全家人都措手不及，質疑肇事駕駛「實在開太快，根本沒有煞車」。

通霄分局副分局長邱泰永表示，楊姓駕駛酒測值為零，車禍發生當時剛好下著雨，疑似視線不清，加上未注意前方路況才會釀禍，不過詳細肇事原因以及責任歸屬，仍有待進一步釐清。