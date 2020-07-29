影／阿伯開車沒油了停路邊 隔天搞失憶報警告失竊

台中市林姓男子23日向警方報案，自己停在南區建國北路附近的轎車遭人竊走，第三警分局資深的巡佐蔡福宜聽到林描述的車齡、車型、車款後，認為不是竊車集團會鎖定的車款，研判林應是忘記停車在何處，所以警方約林在失竊現場附近沿途找尋，不到20分鐘，就找到林的愛車，林直呼「長官英明」，才想起前一天是轎車沒有停在路旁，隔天卻忘了有此事，也頻頻向警方致歉。

台中市第三警分局勤工派出所巡佐蔡福宜、警員林冠廷、實習生何恩誠23日上午巡邏時，接獲50多歲林姓車主報案，林停在南區建國北、與西川一路附近的轎車失竊，警方與車主會合後，仔細詢問林停放位置及車輛廠牌、車號等相關訊息，並確認其最後使用車輛後是否上鎖。

林姓車主向警方表示，確信自己將愛車停放該處，且離開前有上鎖，懷疑是否因鄰近新開夜市往來人多，愛車才因此遭有心人士覬覦竊取。

巡佐蔡福宜研判，依據從警30年的經驗，林的轎車廠牌、車型還有新舊程度，都不是竊賊會竊取的車款，加上停放處現為街景類似的重劃區域，研判記錯停放位置的可能性甚高，便先載著林姓車主及其妻子沿路尋找，約20分鐘後就發現林姓車主的轎車車。

林姓車主一見到自己愛車，驚訝的直說「我的車怎麼在這邊？」、「長官英明」，林看到愛車停放位置後，才想起前一天返家時，因為轎車油箱見底，擔心再開下去會在路上拋錨動彈不得，便先將轎車停放該處，打算買油後，再來加油移車，但一覺醒來卻忘了此事，還誤以為是竊案，對警方十分抱歉。