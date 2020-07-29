竹警辦青少年射箭營 專業選手級裝備體驗

為提倡青少年在暑假期間從事正當休閒活動，新竹市警察局特別結合新竹市體育會射箭委員會、衛生局即日起至7月31日每日下午在國立新竹高商射箭場舉辦「射箭育樂營」，計有30名國、高中生參加，由前奧運國家代表隊現職國立新竹高商楊鈞芪組長率領該校射箭隊成員在旁指導。

警少年隊指出，報名本次活動的青少年多數都是第一次參加，從上弦、站姿、握弓，屏氣到實際拉弓射靶個個專注凝神，當箭中靶板時更是歡呼聲不斷。

為使參加學員能實際體驗比賽場射箭的精神，特別提供訓練射箭選手使用裝備，光是單支汰換使用箭支就達千元以上。學員在開弓引弦的剎那，身體肌肉是緊繃的，但精神上卻要放鬆，掌握自信與自在之領會才能夠精準命中紅心。活動不僅讓學員們學習射箭技巧，也訓練專注力與穩定度，並在活動中學習遵守射箭比賽規則，注意保護自身安全，培養自制與自信。