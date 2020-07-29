快訊

直播／中獎率僅4％！客庄旅遊券抽獎 幸運兒是你嗎？

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？店家清單竟還有特力屋、墊腳石

竹警辦青少年射箭營 專業選手級裝備體驗

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

為提倡青少年在暑假期間從事正當休閒活動，新竹市警察局特別結合新竹市體育會射箭委員會、衛生局即日起至7月31日每日下午在國立新竹高商射箭場舉辦「射箭育樂營」，計有30名國、高中生參加，由前奧運國家代表隊現職國立新竹高商楊鈞芪組長率領該校射箭隊成員在旁指導。

警少年隊指出，報名本次活動的青少年多數都是第一次參加，從上弦、站姿、握弓，屏氣到實際拉弓射靶個個專注凝神，當箭中靶板時更是歡呼聲不斷。

為使參加學員能實際體驗比賽場射箭的精神，特別提供訓練射箭選手使用裝備，光是單支汰換使用箭支就達千元以上。學員在開弓引弦的剎那，身體肌肉是緊繃的，但精神上卻要放鬆，掌握自信與自在之領會才能夠精準命中紅心。活動不僅讓學員們學習射箭技巧，也訓練專注力與穩定度，並在活動中學習遵守射箭比賽規則，注意保護自身安全，培養自制與自信。

另外，市警察局也於活動中進行「反吸毒、反幫派、反詐欺、反危險駕車、反兒少性剝削」等法治教育預防犯罪宣導及有獎徵答，避免青少年於暑期發生被誘犯罪或被害情事，現場學員踴躍參與搶答，反應熱烈，充分發揮寓教於樂宣導實效。

竹市警察局特別結合新竹市體育會射箭委員會、衛生局即日起至7月31日每日下午在國立新竹高商射箭場舉辦「射箭育樂營」。圖／警方提供
竹市警察局特別結合新竹市體育會射箭委員會、衛生局即日起至7月31日每日下午在國立新竹高商射箭場舉辦「射箭育樂營」。圖／警方提供

延伸閱讀

新竹市9,000坪工業地標售 底價15.88億元

全中運基隆4金6銀7銅 亮點計畫創5年來最佳

竹市奧運射箭銅牌 林詩嘉返鄉育苗

竹市首位奧運選手教練 射箭國手林詩嘉返鄉任教

相關新聞

五股社區深夜槍響 住戶在大樓公廁頭部中彈不治

新北市五股區成泰路四段22巷某社區大樓今天凌晨傳出槍響，42歲洪姓住戶被警衛發現倒臥社區1樓公廁，左側太陽穴中彈，送醫急...

92歲翁摔落田埂無人知 桃園警動員找到受驚泥人

桃園市平鎮92歲老翁昨天下午向家人表示要去菜園，到了晚上遲遲沒回家，兒子擔心發生意外報警協尋，平鎮警分局建安派出所動員沿...

合照遭盜用！行政院政務顧問報案 提醒民眾勿上當受騙

行政院政務顧問鄭宏輝服務處最近接到不少電話，民眾稱在網路上看到鄭代言治療糖尿病產品的廣告，該廣告使用鄭與民眾的合照，並附...

機車騎士路邊激戰校車司機 脫衣揮竿影片曝光

行車爭執算了，落車對峙都算了，有必要拉扯到只剩內褲還要「開拖」嗎？台灣日前爆發一宗爆笑的行車爭執，新竹一個校車司機接學生途中和機車騎士互不讓路，竟雙雙下車對峙。二人拉扯期間，機車騎士被扯脫全身衣物剩下內褲，一氣之下在路邊拿起短竹，校車司機不甘示弱拾起一枝超長竹杆，本來以為兩人會發生激鬥，殊不知二人變成「格竹」，你進我退猶如抓蝴蝶，不過最後大家都知道浪費時間，兩人雙雙離去，但仍因在大街打鬥和隨便停車，被警方要求自行到案。

廢棄車占用道路當回收場 新北警全面拖吊淨化市容

新北市都會區人口集中，機動車輛數快速增加，停車需求龐大，惟停車空間常不敷使用，卻常見疑似廢棄無牌車輛長期停放路邊，其中大...

影／阿伯開車沒油了停路邊 隔天搞失憶報警告失竊

台中市林姓男子23日向警方報案，自己停在南區建國北路附近的轎車遭人竊走，第三警分局資深的巡佐蔡福宜聽到林描述的車齡、車型...

回收車司機夾具沒收好 扯斷台中西屯6根電線桿

台中市廖姓男子昨天下午5時許，駕駛回收車行經西屯區西林巷時，因疏忽自己貨車上的夾具過高，導致拉扯到高空電纜，80公尺長的...

台東1外送員不滿臨停車擋道 從外送箱拿出木棍嗆聲

台東1名外送員疑不滿臨停車輛擋道，和店家及車主理論後，竟從外送置物箱拿出木棍，作勢要挑釁的動作，店家擔心傷害到客人報警處...

汽機車行車糾紛騎士控駕駛搶奪 台中警約談當事人偵辦

台中市大里區中興路昨晚發生行車糾紛，一名機車機士因與轎車發生行車糾紛，為此控告轎車駕主搶走他安全帽上的行車記錄器，案由警...

開冷氣吹到早上電線突冒火煙 屋主急拿滅火器撲滅虛驚

基隆市龍安街一間民宅1樓，今天上午7點半傳出火警，鄰居發現冒煙，消防局據報後出動消防人車前往灌救，所幸屋主已先用滅火器及...

影／「海邊有人一直漂」 基隆海洋廣場緊急救一女上岸

今天上午6點11分，有早起運動的民眾在基隆市忠一路海洋廣場，發現有人在海面上漂浮，懷疑溺水趕快報案。基隆市、港消防局派員...

大雨擾交通 車頭半懸空

新北市昨天午後大雨，台六十四線東西向快速道路的八里端，連續發生四起車禍，有輛聯結拖板貨車不明原因自撞護欄，半個車頭衝出護...

熱門新聞

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

法拍快來撿便宜 桃市2千萬電梯別墅底價剩7百多萬

不受新冠肺炎影響 台中市民在家申請事故初判表破8萬件

查建案官商勾結？基隆建管科遭搜索 帶走2人調走4卷宗

新店「湯泉美地」大樓拍賣 台北分署下月開拍

涉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令 韓粉被判處拘役50日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。