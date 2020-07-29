回收車司機夾具沒收好 扯斷台中西屯6根電線桿

台中市廖姓男子昨天下午5時許，駕駛回收車行經西屯區西林巷時，因疏忽自己貨車上的夾具過高，導致拉扯到高空電纜，80公尺長的電纜被扯下，還波及路旁6根電線桿、1支反光鏡，警方獲報到場後，通知建設局、台電到場調查，全案在昨天晚間8時許恢復正常通行，後續財物損失求償，由台電、建設局向肇事駕駛協調。

經查，廖姓男子（39歲）昨天下午5時許，駕駛回收車行經西屯區西林巷附近時，疏忽自己貨車上的夾具已超過4.15公尺，拉扯到路旁的高空電纜，導致行進時拉扯電纜後，波及路旁的6支電線桿，電桿都被攔腰折斷、1支反光鏡也遭波及，幸好未造成人員傷亡，警方獲報到場，廖無酒精濃度。

據查，台電公司、台中市建設局分別在昨天晚間6時許到場現場、維修，詳細的案發原因，有待後續調查，全案造成的財物損失，由台電、建設局向涉案廖姓男子協調。