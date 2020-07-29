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台東1外送員不滿臨停車擋道 從外送箱拿出木棍嗆聲
台東1名外送員疑不滿臨停車輛擋道，和店家及車主理論後，竟從外送置物箱拿出木棍，作勢要挑釁的動作，店家擔心傷害到客人報警處理。警方表示，已掌握機車騎士身分，積極偵辦中。
警方指出，昨天下午2點民眾報案稱其釋迦店門口有糾紛，經轄區員警到場瞭解，緣於店家門口有一台自小客車臨時停車購物，影響後方汽、機車行進動線，引發1名外送員不滿而與店家發生爭執，後來從機車置物箱內取出棍棒作勢，未有傷人或毀損物品的舉動後悻悻然騎車離開。
經調閱監視器畫面，已掌握機車騎士身分，將通知到案說明。警方呼籲，暑假期間旅客人潮眾多，請駕駛朋友配合分局規劃各項交通疏導管制措施，勿任意違規停車，影響其他用路人。
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