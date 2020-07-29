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汽機車行車糾紛騎士控駕駛搶奪 台中警約談當事人偵辦
台中市大里區中興路昨晚發生行車糾紛，一名機車機士因與轎車發生行車糾紛，為此控告轎車駕主搶走他安全帽上的行車記錄器，案由警方約談當事人調查中。
據了解，張姓機車騎士（20歲）昨晚6時30分行經中興路一處路口時，在紅燈前等待，因不滿葉姓轎車駕駛（28歲）開車離他太近，並疑逼他車，用手拍了葉的轎車右側照後鏡；葉為此下車和張起了口角，接著駕車離去，張從後追趕，兩人又在中興路一段143號前起糾紛，後來張為此報案，指葉搶走他安全帽上的行車記錄器，控告他涉嫌搶奪。
市警霧峰分局上午查出葉姓轎車駕駛身份，並透過他的家人通知他須到案說明，以進一步釐清案情。
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