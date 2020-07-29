機車騎士路邊激戰校車司機 脫衣揮竿影片曝光

機車騎士路邊激戰公車司機。圖片來源／ 臉書

行車爭執算了，落車對峙都算了，有必要拉扯到只剩內褲還要「開拖」嗎？台灣日前爆發一宗爆笑的行車爭執，新竹一個校車司機接學生途中和機車騎士互不讓路，竟雙雙下車對峙。二人拉扯期間，機車騎士被扯脫全身衣物剩下內褲，一氣之下在路邊拿起短竹，校車司機不甘示弱拾起一枝超長竹杆，本來以為兩人會發生激鬥，殊不知二人變成「格竹」，你進我退猶如抓蝴蝶，不過最後大家都知道浪費時間，兩人雙雙離去，但仍因在大街打鬥和隨便停車，被警方要求自行到案。

日前有網民在fb群組「新竹爆料公社」分享，7月24日新竹一個校車司機早上接學生接到一半時，在新竹偏芎林附近路段和一個機車騎士發生爭執，互不讓下竟然下車對峙，二人先互相拉扯，其間機車騎士更被拉到衣褲脫落。機車騎士隨手拿起一枝短竹，校車司機也不甘示弱，竟又隨手拿起了地上一枝更粗更長的竹杆。結果他們旁若無人，忘記了一架校車、一輛機車停在路邊，在公路旁展開「激鬥」。

從影片所見，只剩下內褲的機車騎士先用短竹試探性在對手面前揮動，校車司機的竹杆有長度優勢，往前一篤就點中對方心口，機車騎士隨即進取地用短竹壓下對方竹杆，大步踏前，校車司機見勢色不對，馬上後退一步調整。愈戰愈勇的機車騎士乘勢捉實對方竹杆，短竹一揮對準對方下三路，卻被校車司機往後躲過。

可能是武器過長不好揮動，校車司機處於下風，被捉住竹杆後只懂逃走，但二人追逐畫面就像兩小無猜在草地上嬉戲，網民大呼他們打得「甜蜜」。

原以為會流血收場，但他們卻甚有默契的你一來我一往，畫面儼如兩位大姑娘在抓蝴蝶，兩手一輪「格竹」後，樓主說打成平手，大家都沒有被擊中要害，可能因為耽誤了時間，最後各自離去。

雖然場面爆笑，但當地警方也在帖文留言，事件雖然無人報案，但兩人始終在馬路上互毆，又將車輛停在馬路中央就下車，分別違反《社會秩序維護法》第87及「道路交通管理處罰條例」，初步了解是行車糾紛導致雙方爭執互毆，二人已經到案說明，全案依刑法304條強制罪函送及社會秩序維護法87條相互鬥毆裁處。

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文章授權轉載自《香港01》