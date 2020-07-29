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五股社區深夜槍響 住戶在大樓公廁頭部中彈不治

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區成泰路四段22巷某社區大樓今天凌晨傳出槍響，42歲洪姓住戶被警衛發現倒臥社區1樓公廁，左側太陽穴中彈，送醫急救宣告不治。警方調閱監視器查出他單獨進入公廁，初步認定為自殺。

警衛是在凌晨3時許聽見槍響，循聲衝進公廁，看見1名男子癱坐在馬桶上，滿地鮮血，地上還有1把手槍，嚇得連忙報案。救護人員趕抵，發現男子已經沒有呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕醫院，急救無效。

經查，洪男從事運輸業，原本與妻子同住在五股其他地區，後因夫妻感情失和，5月才剛搬到成泰路四段這個社區和父母同住，監視器拍到他單獨走進公廁，警方採證後亦初步排除外力介入，雖然現場沒有找到遺書，但初步判斷是感情失和導致輕生。死亡原因與槍枝來源還需進一步調查釐清。

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洪姓男子在社區警衛收發室的公廁開槍自殺。記者林昭彰／翻攝
洪姓男子在社區警衛收發室的公廁開槍自殺。記者林昭彰／翻攝

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