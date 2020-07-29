聽新聞
test
0:00 / 0:00
開冷氣吹到早上電線突冒火煙 屋主急拿滅火器撲滅虛驚
基隆市龍安街一間民宅1樓，今天上午7點半傳出火警，鄰居發現冒煙，消防局據報後出動消防人車前往灌救，所幸屋主已先用滅火器及時撲滅，才沒有延燒開來。屋主說，是因為冷氣機的電線突然燒起來，不知道原因，消防局已採證調查，沒有財物損失。
據鄰居表示，有聞到疑似燒焦的味道，還有煙飄散，趕緊報警。消防局出動多輛人車趕至，進屋查看，發現有煙霧迷漫，屋主在屋內滅火，火勢已撲滅，並沒有延燒開來，消防人員協助撲滅殘火。
男性屋主說，冷氣上午開著，但不知何故電線突然冒煙，還好他平時就有準備滅火器在家，趕緊撲滅才沒有延燒，原因還要了解。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言