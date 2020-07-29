開冷氣吹到早上電線突冒火煙 屋主急拿滅火器撲滅虛驚

基隆市龍安街一間民宅1樓，今天上午7點半傳出火警，鄰居發現冒煙，消防局據報後出動消防人車前往灌救，所幸屋主已先用滅火器及時撲滅，才沒有延燒開來。屋主說，是因為冷氣機的電線突然燒起來，不知道原因，消防局已採證調查，沒有財物損失。

據鄰居表示，有聞到疑似燒焦的味道，還有煙飄散，趕緊報警。消防局出動多輛人車趕至，進屋查看，發現有煙霧迷漫，屋主在屋內滅火，火勢已撲滅，並沒有延燒開來，消防人員協助撲滅殘火。