影／「海邊有人一直漂」 基隆海洋廣場緊急救一女上岸

今天上午6點11分，有早起運動的民眾在基隆市忠一路海洋廣場，發現有人在海面上漂浮，懷疑溺水趕快報案。基隆市、港消防局派員趕至救援，出動橡皮艇下海救援，將一名婦人拉救到艇上送到東岸碼頭，上岸時消防人員發現已無呼吸心跳，已經死亡，警方已報請檢方相驗處理，並找查明死者身份。

基隆市消防局表示，今天上午6時11分接獲報案，忠一路海洋廣場有人疑似溺水，派遣仁愛.信二分隊前往搶救，多輛消防人車趕至忠一路，緊急下橡皮艇靠近將人拉救起來，送到東岸碼頭上岸，但已無生命跡象，將報請檢方調查死因。