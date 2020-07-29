聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「海邊有人一直漂」 基隆海洋廣場緊急救一女上岸
今天上午6點11分，有早起運動的民眾在基隆市忠一路海洋廣場，發現有人在海面上漂浮，懷疑溺水趕快報案。基隆市、港消防局派員趕至救援，出動橡皮艇下海救援，將一名婦人拉救到艇上送到東岸碼頭，上岸時消防人員發現已無呼吸心跳，已經死亡，警方已報請檢方相驗處理，並找查明死者身份。
基隆市消防局表示，今天上午6時11分接獲報案，忠一路海洋廣場有人疑似溺水，派遣仁愛.信二分隊前往搶救，多輛消防人車趕至忠一路，緊急下橡皮艇靠近將人拉救起來，送到東岸碼頭上岸，但已無生命跡象，將報請檢方調查死因。
據指出，死者是一名中年婦人，身分不明，還要再調查，溺水原因還要再了解。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言