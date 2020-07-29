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影／「海邊有人一直漂」 基隆海洋廣場緊急救一女上岸

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

今天上午6點11分，有早起運動的民眾在基隆市忠一路海洋廣場，發現有人在海面上漂浮，懷疑溺水趕快報案。基隆市、港消防局派員趕至救援，出動橡皮艇下海救援，將一名婦人拉救到艇上送到東岸碼頭，上岸時消防人員發現已無呼吸心跳，已經死亡，警方已報請檢方相驗處理，並找查明死者身份。

基隆市消防局表示，今天上午6時11分接獲報案，忠一路海洋廣場有人疑似溺水，派遣仁愛.信二分隊前往搶救，多輛消防人車趕至忠一路，緊急下橡皮艇靠近將人拉救起來，送到東岸碼頭上岸，但已無生命跡象，將報請檢方調查死因。

據指出，死者是一名中年婦人，身分不明，還要再調查，溺水原因還要再了解。

「海邊有人一直漂」， 基隆海洋廣場消防人員緊急救一女上岸，但已無呼吸心跳。記者游明煌／攝影
「海邊有人一直漂」， 基隆海洋廣場消防人員緊急救一女上岸，但已無呼吸心跳。記者游明煌／攝影
「海邊有人一直漂」， 基隆海洋廣場消防人員緊急救一女上岸，但已無呼吸心跳。記者游明煌／攝影
「海邊有人一直漂」， 基隆海洋廣場消防人員緊急救一女上岸，但已無呼吸心跳。記者游明煌／攝影
「海邊有人一直漂」， 基隆海洋廣場消防人員緊急救一女上岸，但已無呼吸心跳。記者游明煌／攝影
「海邊有人一直漂」， 基隆海洋廣場消防人員緊急救一女上岸，但已無呼吸心跳。記者游明煌／攝影

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