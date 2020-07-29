查啞鈴砸老狗 「開棺驗狗屍」

嘉義縣家畜疾病防治所調查啞鈴傷狗致死案件，開挖驗狗屍，許姓飼主站在旁合掌默禱。 記者魯永明／翻攝

嘉義縣家畜疾病防治所四月接獲民眾通報檢舉，大林鎮發生啞鈴傷狗致死案件，許姓男子飼養一隻十六歲的黑土狗，遭隔壁許姓親戚擲啞鈴砸死，家畜所為追查死因，由飼主協助挖出埋在祖墳旁的狗屍，「開棺驗狗屍」解剖勘驗，證實土狗遭啞鈴重擊，導致左後肢骨折，傷重致死。

家畜所指出，拿啞鈴丟狗的許姓男子與許姓飼主是親戚，六十多歲許男供稱，飼主長期放任土狗隨地便溺造成環境髒亂，甚至會追逐孩童老人，四月廿四日他買雞排遭土狗叼食，憤而持啞鈴丟擲。許姓飼主反駁說，土狗是行動不便老狗，並無追逐孩童老人等行為，寵愛的毛小孩慘死，他很不捨難過。

家畜所為查明死因，在許姓飼主陪同下，開挖掩埋祖墳旁狗屍，飼主還拿香在旁祭拜，人狗情深，讓人動容，動保人員將狗屍帶回交獸醫解剖驗屍，調閱監視影像查證後，確認土狗因啞鈴重擊造成左後肢處骨裂出血，導致嚴重殘缺傷重不治。

家畜所表示，依據動保法，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處兩年以下有期徒刑或拘役、併科廿萬元以上、 兩百萬元以下罰金；飼主也應依動保法為寵物狗施打晶片，辦理寵物登記，以免受罰。

許姓男子因用啞鈴丟狗，被依涉嫌違反動物保護法「故意傷害致動物肢體嚴重殘缺」移送法辦。