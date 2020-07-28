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命超大！自小客車從10米墜落河床 駕駛無明顯外傷

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

一輛自小客車今晚行經台中市豐原區東陽路，不明原因突然失控衝出路面墜落約10公尺高的河床，自小客車駕駛受困車內，路過民眾發現後趕緊報案，因地勢垂直險峻，消防人員利用雙節梯將駕駛救出至路面，駕駛救出後意識清楚、無明顯外傷，奇蹟似的保住一命。

台中市消防局表示，今晚7時53分，有民眾報案指豐原區東陽路往新社方向，發現一輛行駛中的紅色自小客車，疑似掉落10至15公尺高的河床、不清楚多少人受困車內。

消防局立即派遣豐南及西屯分隊、出動消防車6輛、救護車1輛、人員17名前往找尋傷者，現場發現一名68歲男駕駛受困車內，消防人員利用雙節梯低所救助方式，花了近1小時順利將該名駕駛救出至路面，傷者救出後意識清楚、無明顯外傷，但肢體疼痛，送往豐原醫院治療，墜落原因待警方調查釐清。

一輛自小客車今晚行經台中市豐原區東陽路，不明原因突然失控衝出路面墜落約10公尺高的河床，消防人員利用雙節梯救援。記者余采瀅／翻攝
一輛自小客車今晚行經台中市豐原區東陽路，不明原因突然失控衝出路面墜落約10公尺高的河床，消防人員利用雙節梯救援。記者余采瀅／翻攝
因地勢垂直險峻，消防人員利用雙節梯將受困駕駛救出至路面。記者余采瀅／翻攝
因地勢垂直險峻，消防人員利用雙節梯將受困駕駛救出至路面。記者余采瀅／翻攝
因地勢垂直險峻，消防人員利用雙節梯將受困駕駛救出至路面。記者余采瀅／翻攝
因地勢垂直險峻，消防人員利用雙節梯將受困駕駛救出至路面。記者余采瀅／翻攝

台中市 救護車

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