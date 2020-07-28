竹監裝770萬份三倍券 蔡清祥：收容人功不可沒

法務部長蔡清祥今天到新竹監獄，慰勉參與振興三倍券分裝作業的收容人，他表示，竹監收容人完成分裝770萬份三倍券，肯定收容人的用心，也為社會貢獻心力。

蔡清祥致詞時表示，參與振興三倍券分裝作業的收容人，能在短時間內積極投入，發揮最高產能，讓國人領取三倍券，功不可沒，也肯定收容人用心完成任務。

蔡清祥說，他也勉勵收容人，能記住難得機會，協助振興三倍券分裝作業，這不僅國家賦予特殊任務，也是一份責任，也為一份榮譽，期勉大家出監後，能改悔向上，開創未來人生道路。

新竹監獄指出，為完成這次的任務，竹監共出動405名收容人，一共完成分裝770萬份振興三倍券。

蔡清祥隨後在新竹監獄典獄長吳永杉陪同下，參觀新竹監獄的犬訓班，他說，看到流浪動物被收容人養育訓練後，變得乖巧親人，給予肯定，未來，也期待藉由技能訓練與寵物美容課程相結合，提升成效。

參訪期間，正好遇到收容人運動時間，蔡清祥與收容人互動，展現親和力。蔡清祥也參觀美食班等技能訓練實作課程。