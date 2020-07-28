老翁獨自從台南開車到屏東舊白鷺山區 失蹤9天仍未尋獲
台南一名70歲黃姓老翁日前獨自駕駛藍色小貨車離家，隨後不知去向，家屬發現黃姓老翁失蹤隨即報警處理。經警方追查，發現黃姓老翁於昨天下午將車輛停在來義鄉舊白鷺山區，隨後再度失去蹤影，警消今明兩天派人入山協尋，同時呼籲民眾民眾發現黃姓老翁，請立即通報警方。
據了解，黃姓老翁於7月20日離家，家屬察覺後，立刻報警處理，同時家屬也透過全國協尋專頁請民眾協尋。
據家屬指出，黃姓老翁身高170公分，體重50公斤，身穿西裝褲、黑色拖鞋，於台南市佳里區佳興里失蹤，曾開車往美濃高樹方向南下，也有目擊者稱疑似出沒在楓港。直到昨天下午3時，經警方調閱監視器，發現黃姓老翁所駕駛的藍色小貨車停在來義鄉舊白鷺山區。
警方趕抵現場時，車內空無一人，只留下黃姓老翁所駕駛的藍色小貨車，潮州警分局立刻聯繫消防隊並啟動南和所警力、山地義警、獵人以及民間搜救員共計9名，於下午4時入山搜尋。
今天上午8時許，警消再次動員義消、山地義警、獵人以及民間搜救員，共計14名入山協尋，目前仍未發現黃姓老翁。對此，潮州警分局呼籲，若民眾發現黃姓老翁，請立即通報警方。
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