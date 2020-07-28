台南老翁駕車屏東來義鄉山區失聯8天 警方協尋
70歲黃姓老翁20日自台南市駕駛藍色小貨車離家迄今失聯8天，家屬透過警方監視器一路從找到屏東來義鄉。當地居民在舊白鷺山區發現老翁貨車，警消出動找人，呼籲民眾如有發現立刻通報。
屏東來義鄉所屬轄區的潮州警分局南和派出所員警表示，黃姓老翁有輕度失智，20日從台南市佳里區開著藍色小貨車離家失蹤，家屬除了網路尋人外，也向台南警方報案，並透過警方調閱監視器一路找到來義鄉。
警方表示，昨天接獲通報後，調閱監視器沒有發現老翁車子蹤影，隨後透過廣播請村民協尋，才在舊白鷺山區發現老翁駕駛的藍色小貨車，但沒見到老翁身影。
警方昨天下午通報消防隊，出動警、消、山青9人入山協助搜尋，今天也出動14人，但都沒有找到人。警方表示，這幾天將持續入山搜尋，呼籲民眾如發現黃姓老翁能立即通報。
老翁家屬在臉書（Facebook）表示，有目擊者看到老翁拿著電子磅秤走下山，希望來義、潮州區附近民眾能幫忙注意。
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