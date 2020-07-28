北市小黃右轉竟撞死老翁 警加強取締不禮讓行人駕駛

台北市陳姓計程車司機右轉時撞上在行穿線上騎腳踏車的廖姓老翁，疑似車速過快，加上廖翁年事已高；廖翁送醫不治。陳供稱是廖突然衝出，警方仍依業務過失致死罪嫌將他送辦，並提醒駕駛務必禮讓行人，否則最多開罰3600元。

警方調查，陳姓男子（62歲）本月18日早上11點多，駕駛計程車行經鄭州路西往東方向，右轉重慶北路時，撞上騎腳踏車迎面而來的廖翁（78歲），陳下車查看發現廖倒臥在地不起，立即報案。

警消趕抵將廖翁送醫，但他疑年事已高，不堪撞擊，因嚴重顱內出血搶救不治。據調查，廖翁獨居萬華公寓，孩子都在南部工作，當時聽聞消息，也趕上台北處理父親後事。

由於車禍地點無監視器，警方根據行經現場的小貨車上行車記錄器，發現陳姓司機右轉時車速飛快，初判廖無肇事責任。

陳男供稱，右轉到一半，廖翁突然衝出來，根本沒看到他，警方詢後將他依業務過失致死罪嫌送辦。