北市小黃右轉竟撞死老翁 警加強取締不禮讓行人駕駛
台北市陳姓計程車司機右轉時撞上在行穿線上騎腳踏車的廖姓老翁，疑似車速過快，加上廖翁年事已高；廖翁送醫不治。陳供稱是廖突然衝出，警方仍依業務過失致死罪嫌將他送辦，並提醒駕駛務必禮讓行人，否則最多開罰3600元。
警方調查，陳姓男子（62歲）本月18日早上11點多，駕駛計程車行經鄭州路西往東方向，右轉重慶北路時，撞上騎腳踏車迎面而來的廖翁（78歲），陳下車查看發現廖倒臥在地不起，立即報案。
警消趕抵將廖翁送醫，但他疑年事已高，不堪撞擊，因嚴重顱內出血搶救不治。據調查，廖翁獨居萬華公寓，孩子都在南部工作，當時聽聞消息，也趕上台北處理父親後事。
由於車禍地點無監視器，警方根據行經現場的小貨車上行車記錄器，發現陳姓司機右轉時車速飛快，初判廖無肇事責任。
陳男供稱，右轉到一半，廖翁突然衝出來，根本沒看到他，警方詢後將他依業務過失致死罪嫌送辦。
大同警方指出，汽車駕駛行經路口務必慢、看、停，若經過行人穿越道，必須禮讓行人，否則依法處罰1200元至3600元。另外也將針對轄內易肇事路口，規畫車輛不禮讓行人及行人安全勤務，針對駕駛加強取締。
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