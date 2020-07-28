快訊

輪胎大廠作業員站吃便當顧生產線 雲縣府介入調查

SRC案7罪名成立 馬來西亞前總理納吉被判入獄12年

北市小黃右轉竟撞死老翁 警加強取締不禮讓行人駕駛

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市陳姓計程車司機右轉時撞上在行穿線上騎腳踏車的廖姓老翁，疑似車速過快，加上廖翁年事已高；廖翁送醫不治。陳供稱是廖突然衝出，警方仍依業務過失致死罪嫌將他送辦，並提醒駕駛務必禮讓行人，否則最多開罰3600元。

警方調查，陳姓男子（62歲）本月18日早上11點多，駕駛計程車行經鄭州路西往東方向，右轉重慶北路時，撞上騎腳踏車迎面而來的廖翁（78歲），陳下車查看發現廖倒臥在地不起，立即報案。

警消趕抵將廖翁送醫，但他疑年事已高，不堪撞擊，因嚴重顱內出血搶救不治。據調查，廖翁獨居萬華公寓，孩子都在南部工作，當時聽聞消息，也趕上台北處理父親後事。

由於車禍地點無監視器，警方根據行經現場的小貨車上行車記錄器，發現陳姓司機右轉時車速飛快，初判廖無肇事責任。

陳男供稱，右轉到一半，廖翁突然衝出來，根本沒看到他，警方詢後將他依業務過失致死罪嫌送辦。

大同警方指出，汽車駕駛行經路口務必慢、看、停，若經過行人穿越道，必須禮讓行人，否則依法處罰1200元至3600元。另外也將針對轄內易肇事路口，規畫車輛不禮讓行人及行人安全勤務，針對駕駛加強取締。

本月18日發生計程車右轉撞死騎腳踏車在行穿線上的老翁事故，警方表示，將針對不禮讓行人的駕駛加強取締。圖為示意圖／警方提供
本月18日發生計程車右轉撞死騎腳踏車在行穿線上的老翁事故，警方表示，將針對不禮讓行人的駕駛加強取締。圖為示意圖／警方提供

計程車 腳踏車 獨居

延伸閱讀

三倍券防詐有撇步 北市警揭詐術三部曲

北市忠孝橋下街友遭人痛毆致死 檢方起訴主嫌追查共犯

拍板通過！北市蟾蜍山4棟歷史建築 修復再利用

統籌分配款怎麼分？擺不平！ 北市說沒多拿、桃園怨分最少

相關新聞

天雨路滑！台64線大貨車自撞護欄 釀後續3起連環車禍

新北市午後下大雨，台64線東西向快速道路的八里端，下午2時許連續發生4起車禍，先是1輛聯結拖板貨車剛出觀音山隧道沒多久，...

高雄男子施工誤搗虎頭蜂窩 全身螫傷逾40處險喪命

夏秋是虎頭蜂出沒季節，一名在甲仙山區道路施工的挖土機司機誤觸虎頭蜂蜂窩，全身上被蜂群螫傷40幾處，一度在加護病房插管治療...

不受新冠肺炎影響 台中市民在家申請事故初判表破8萬件

今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾都擔心受到疫情傳染，減少外出，台中市交通大隊提供線上申請事故現場圖、事故分析研判表等資料，...

北市小黃右轉竟撞死老翁 警加強取締不禮讓行人駕駛

台北市陳姓計程車司機右轉時撞上在行穿線上騎腳踏車的廖姓老翁，疑似車速過快，加上廖翁年事已高；廖翁送醫不治。陳供稱是廖突然...

警追超商搶匪破相險眼瞎 侯友宜親頒獎金肯定

雙北上周五（24日）凌晨接連發生超商搶案，新北警方獲報後成立專案小組追查，1天之內迅速破案，但在逮捕過程中，3名員警因犯...

花蓮海邊發現男性大體 疑似採漁獲潛客

花蓮北濱公園岸邊今天被民眾發現一具大體，海巡署第一二岸巡隊獲報前往現場查證身分，該具大體為男性，身著黑紅色防寒衣，有藍色...

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

日前合歡山滑雪山莊違停事件，導致依規停車者無法出入，只能棄車下山，卻僅能開罰1200元了事，引發爭議。沒想到同樣是在花蓮又發生相同事件，讓苦主一家子等了一個多小時，警方也聯絡不上車主，且「沒有違規屬實沒有辦法處理」，讓原PO衰嘆「怎麼有這麼多這種人」。缺乏公德心的違停車也引發眾怒，紛紛想「動私刑」。

西門町女子遭襲胸 被逮男子：當天心情不好

一名身材姣好的女子，25日深夜11時許到西門町峨嵋街一處大樓，卻被到西門町購物的黃姓男子（25歲）尾隨跟蹤，兩人先後進入...

嘉縣家畜所開棺驗狗屍 擲啞鈴砸狗男子送法辦

嘉義縣家畜疾病防治所4月接獲民眾檢舉，指稱大林鎮發生啞鈴傷狗致死案件，60多歲許姓男子飼養16歲黑土狗，遭鄰居也是60多...

鴨子被咬死故毒死流浪狗報復 桃市老翁緩起訴繳1萬

桃園市大園區80歲李姓老翁不滿住處附近飼養的鴨子，常遭不明流浪句狗咬死，決定報復，去年10月間購買一批老鼠藥充當誘餌，在...

假扮警察辦案 強押男至山區搶比特幣 5人遭起訴

劉姓男子得知室友梁姓男子經營比特幣投資挖礦，竟結夥紀姓男子等5人，假扮警察辦案，強押梁男到山區毆打，逼迫交出電子錢包密碼...

高市總圖館廁所自瀆遭偷拍案影片外流 警查IP追犯嫌

高雄圖書館總館上月傳出有年輕男子，躲在館內廁所裡自瀆後，遭不明人士偷拍上傳到社群網路，引起社會關注，轄區警方前鎮分局獲報...

熱門新聞

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

台北市忠孝醫院深夜起火 緊急疏散病患

查建案官商勾結？基隆建管科遭搜索 帶走2人調走4卷宗

壓童下水被控殺人未遂 陳姓警官發長文盼「還原」真相

台74線酒駕自撞護欄 男無生命跡象送醫救回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。