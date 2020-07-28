國旅大爆發 台東監所收容人外雇洗床單被套

新冠肺炎疫情趨緩，國旅大爆發，大批旅客湧入台東，旅宿床單、被套洗滌量大增，台東戒治所收容人今起外雇民間洗滌廠，以解決業者人力短缺問題，同時為地方發展觀光產業貢獻心力。

因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，國旅大爆發，台東疫情零確診，成為許多遊客旅遊首選，加上暑假觀光旺季，大量旅客湧入台東，飯店民宿至9月訂房率都在9成以上。

大批旅客湧入使得洗滌業者無法消化大量的床單和被套等。半個月前台東市知名飯店因花蓮洗衣工廠的床單、被套、毛巾、浴室踏墊來不及洗，飯店又無備貨，無法更換，只好安排289名房客入住其他飯店。

法務部矯正署台東戒治所附設外役分監遴選10名外役收容人，以外役雇工方式，受雇洗滌業者從事床單、被套等洗滌作業，解決業者人力短缺問題，同時為地方發展觀光產業貢獻一份心力。

戒治所秘書曾盛乾表示，近期因新冠肺炎疫情趨緩且適逢暑假旺季，許多民眾在無法出國的情況下，赴離島與花、東地區觀光成為國內旅遊最佳選擇，台東縣內飯店、民宿業者因觀光人潮超乎預期，造成床單、被套洗滌數量大增，致洗滌業者出現人力短缺情形。

從今天起以外役雇工方式，受雇洗滌業者從事床單、被套等洗滌作業，希望能緩解花東地區洗滌業缺工情形，同時也讓外役收容人提前接觸、了解與學習適應職場生活與工作環境。

綺麗洗衣工廠總經理游國豐表示，綺麗目前要負責1800間客房的床單、被套、浴衣、地毯、拖鞋、浴室踏墊、大毛巾及小毛巾各兩條等清洗消毒，員工每天都是從早上8時就輪班洗到隔天清晨4、5時。

他說，台東戒治所附設外役分監支援10名外役收容人，有助於紓解業界缺工壓力，可提高洗滌量能到1.4倍，公司也會依勞基法規定最低時薪158元再加2元，給予每位收容人每小時160元工資。