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警追超商搶匪破相險眼瞎 侯友宜親頒獎金肯定
雙北上周五（24日）凌晨接連發生超商搶案，新北警方獲報後成立專案小組追查，1天之內迅速破案，但在逮捕過程中，3名員警因犯嫌頑強抵抗受傷，不僅臉被抓花破相，還險些傷及眼球；新北市長侯友宜今天上午親頒破案獎金，肯定員警團隊合作能力，也感謝員警們的辛勞。
警方指出，基隆一名訂姓越籍移工疑因缺錢花用，上周五持刀搶完新北汐止一間超商，隨即跑到台北信義再犯案，最後又在新北樹林作案，由於手法如出一轍，加上監視器拍到行蹤，員警才能迅速鎖定其身分。
刑警大隊偵七隊和汐止、樹林2分局共組專案小組後，互相提供線索資料，並根據移工常出沒據點進行地毯式搜索，最後在基隆七堵的泰安瀑布步道找到訂男。
專案小組雖然順利找到訂男，但逮捕過程中遭對方頑強抵抗，偵七隊小隊長李金龍臉部因此被抓傷，右臉、眼窩和嘴唇上方均有紅腫及撕裂傷，還險些傷到眼睛。
侯友宜今天親自頒發破案獎金，給予專案小組高度肯定及感謝。他表示，因為警察同仁全力投入打擊犯罪，才能讓罪犯無所遁形，使市民擁有安居樂業的生活環境。
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