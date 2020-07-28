高雄男子施工誤搗虎頭蜂窩 全身螫傷逾40處險喪命

挖土機司機工作時遭遇虎頭蜂攻擊，全身被螫傷40幾處，一度插管治療。記者徐白櫻／翻攝 夏秋是虎頭蜂出沒季節，一名在甲仙山區道路施工的挖土機司機誤觸虎頭蜂蜂窩，全身上被蜂群螫傷40幾處，一度在加護病房插管治療，近日已脫險。衛服部旗山醫院表示，患者出現過敏性休克、橫紋肌溶解症與急性肝腎功能衰竭等嚴重併發症，蜂螫沒有特效藥，在山區活動的民眾應提高警覺。

本月中旬，40幾歲的挖土機司機在甲仙山區施工，作業時觸及虎頭蜂窩，全窩虎頭蜂傾巢而出，司機快步逃跑，不過頭頸與手部等沒有衣物遮掩的皮膚全遭到蜂螫，男子被叮後沒有不舒服，回家出現深褐色小便才前往旗山醫院就醫。

旗醫腎臟科醫師陳河卿指出，男司機到院時意識清楚，細數身上竟然有近50個傷口，對方告知遭到虎頭蜂攻擊，不久後病情急轉直下，患者出現過敏性休克，同時併發橫紋肌溶解、急性肝腎功能衰竭等重大病症，任何一個病症都足以致命，立即被送入加護病房插管治療，所幸一周後脫離呼吸器，目前只有腎臟功能待觀察。

入夏後，旗山醫院接獲多起蜂螫急救病例，有些是農民工作時被蜂螫，也有民眾爬山遇上蜂群攻擊。另一參與急救的胸腔科醫師李文銘說，蜂螫沒有特效藥，只能靠醫院給予支持性治療，不可忽視過敏性反應，可能造成急性呼吸衰竭。

高市消防局六大隊中隊長朱敏誠指出，登山山友與山區住民常遇上毒蜂威脅，每種蜂的特性都不一樣，上山不要噴香水，蜂群會追逐香味，若在山上看見蜂窩應避免驚擾，最好放低姿勢安靜離開，千萬不要用手或衣物驅趕，若已經驚擾蜂窩就要趕快找遮蔽物保護頭部。