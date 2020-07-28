嘉義縣檢調警環聯手 查獲非法廢棄物堆置場

「嘉義區重大環保案件檢調警環連繫平台」成立將滿一年，已查到20多件違法堆置場，近日更在大林鎮破獲大型非法廢棄物堆置場，將現行犯移送法辦，遏止犯罪行為。

去年8月，嘉義縣長翁章梁與嘉義地區檢調警單位首長，在水上鄉非法棄置場址宣誓檢調警環正式結盟，將強力執法以捍衛鄉親生活環境品質。

嘉義縣環保局長張根穆表示，「嘉義區重大環保案件檢調警環連繫平台」成立將滿一年，已查到20件以上的非法廢棄物堆置場。

張根穆表示，日前即接獲民眾檢舉，大林鎮大美里疑似有人非法棄置建築裝潢廢棄物，遠遠看去像一座小山，環保局會同嘉義縣刑警大隊、民雄分局，並報請檢察官偵辦，當場查獲一台挖土機及一名雇工正在作業，將兩人依違反廢棄物清理法移送法辦，檢警調正追緝幕後操縱集團。

張根穆強調，在各單位強力控管下，嘉義地區的廢棄物清理業者，多數已不敢犯法，目前查獲非法棄置場，都是外縣市業者所為，很多廢棄物遠從北部而來。

張根穆表示，嘉義縣目前發現非法廢棄物堆置場，多數位在水上、東石、布袋這三鄉鎮，原因是交通便利，有高速公路或快速公路通過，不肖業者圖的是傾倒廢棄物後，短時間內就可離開嘉義縣，降低被查緝的風險。

但透過檢調警環連繫平台及科技執法工具，如空拍機、遠端監視系統、空污遙測等設備，可輕易查到露天的非法活動，不肖業者勿心存僥倖。