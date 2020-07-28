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不受新冠肺炎影響 台中市民在家申請事故初判表破8萬件

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局交通大隊提供民眾線上申請交通事故資料，今年截至8月為止，線上申請已突破8萬件。圖／台中市交通大隊提供
台中市警局交通大隊提供民眾線上申請交通事故資料，今年截至8月為止，線上申請已突破8萬件。圖／台中市交通大隊提供
今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾都擔心受到疫情傳染，減少外出，台中市交通大隊提供線上申請事故現場圖、事故分析研判表等資料，從2017年開始，每年申請的件數都逐年增加，增加幅度在8.7%至11.82％間，今年1月至6月申請件數已突破8萬件，顯見越來越多民眾在發生事故後，開始使用線上申請事故資料，台中市交大呼籲，疫情期間，直接於線上申領資料更可防止與他人接觸機會，大大降低感染風險，省時、省力、安全又便利。

台中市交通大隊表示，為更方便民眾申領交通事故資料、減少路途往返奔波之苦，民眾在發生交通事故後，可在案發的七日後，透過「道路交通事故為民服務系統」，線上申請事故現場圖、事故現場照片及事故分析研判表，另外也導入使用自然人憑證的認證機制，操作簡易、方便快速，減少臨櫃排隊取件的不便；事故當事人直接在家裡就能完成事故資料申請及取件，不需再前往警察機關領取，減少民眾等候的時間，也可在疫情期間，減少人群接觸傳染的機會。

台中市交通大隊統計，民眾線上申領交通事故資料，2017年共申請14萬5546件，2018年15萬8200件較106年增加1萬2654件(8.7%)，2019年17萬6896件，較107年增加1萬8696件(11.82%)，2020年1至6月份已申請8萬2875件顯見民眾對於線上申請之便利性及接受度頗高。

台中市交大隊長林沐弘呼籲民眾多使用線上申請及取件，直接在家上線下載所申請之事故資料，體驗「多用網路」、「少用馬路」的便捷性與安全性，且網路線上申辦好處多，提供您「免排隊」、「免等候」、「零距離」、「零時差」與「無感染風險」的便捷服務，並配合政府推動電子化行政作業，簡化民眾洽辦之流程，提升為民服務效率，更保護民眾生命財產安全。

台中市政府警察局道路交通事故為民服務系統的網址如下：http://aps.police.taichung.gov.tw/TJMWebApp/web000

台中市警局交通大隊提供民眾線上申請交通事故資料，今年截至8月為止，線上申請已突破8萬件。圖／台中市交通大隊提供
台中市警局交通大隊提供民眾線上申請交通事故資料，今年截至8月為止，線上申請已突破8萬件。圖／台中市交通大隊提供
台中市警局交通大隊提供民眾線上申請交通事故資料，今年截至8月為止，線上申請已突破8萬件。圖／台中市交通大隊提供
台中市警局交通大隊提供民眾線上申請交通事故資料，今年截至8月為止，線上申請已突破8萬件。圖／台中市交通大隊提供

事故 台中市 疫情

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