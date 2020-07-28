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花蓮海邊發現男性大體 疑似採漁獲潛客

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮北濱公園岸邊今天被民眾發現一具大體，海巡署第一二岸巡隊獲報前往現場查證身分，該具大體為男性，身著黑紅色防寒衣，有藍色自製浮具繫在腰上、左手佩戴銀色手錶，未攜帶身分證件，後續將報請檢察官辦理相驗事宜。

第一二岸巡隊表示，初步查驗該大體為男性，年約50至60歲，身高約165至170公分，身穿黑紅色防寒衣，有藍色自製浮具，左手有銀色手錶，該名男子口吐白沫且已無生命跡象。岸邊搜尋後，沒有遺留相關私人物品及證件，初步研判已在海上漂了一段距離，可能是採集漁獲的潛客。

救護人員抵達現場後研判該名男子已無呼吸及心跳，經岸巡採證完畢後，先將遺體移到殯儀館，再報檢察官相驗查明身分。詳細死亡原因須由檢察官後續調查、釐清死亡原因。

第一二岸巡隊表示，花蓮地區的海岸雖然美麗，但卻隱藏潛在危險，夏季戲水民眾絕不可以掉以輕心，應特別注意自身安全全。若在海上發現或發生任何危難事故時，請立即撥打海巡署免付費「118」報案服務電話。

花蓮北濱公園岸際今天發現一具男性大體，無法辨認身分。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮北濱公園岸際今天發現一具男性大體，無法辨認身分。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮海邊有一名男性被民眾發現，已明顯無生命跡象。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮海邊有一名男性被民眾發現，已明顯無生命跡象。圖／第一二岸巡隊提供

海巡署 檢察官 男性

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