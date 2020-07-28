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西門町女子遭襲胸 被逮男子：當天心情不好

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

黃姓男子在電梯內對女子襲胸。圖/翻攝臉書爆料公社
黃姓男子在電梯內對女子襲胸。圖/翻攝臉書爆料公社

一名身材姣好的女子，25日深夜11時許到西門町峨嵋街一處大樓，卻被到西門町購物的黃姓男子（25歲）尾隨跟蹤，兩人先後進入電梯內，黃男不斷抬頭望向電梯監視器鏡頭，隨後要出電梯時，突然伸手對女子襲胸，女子立即嚇傻，事後趕緊到派出所報案，襲胸過程還被放在臉書爆料公社。

警方受理報案後，立即展開追查，鎖定新北市樹林區從事餐飲業的黃姓男子涉案；黃姓男子襲胸後從大樓安全門逃逸，警方確認黃嫌身分後，昨天通知他到案說明。

黃嫌到案後供稱，他當天到西門町購物，發現女子身材姣好，一時衝動跟蹤對方，兩人進入電梯中，女子要到6樓，他則順手按5樓按鈕，等到5樓電梯門開啟，因為心情不好就衝動摸了女子胸部一把後逃逸，警方訊後依性騷擾罪嫌將他函送法辦。

黃姓男子在電梯內對女子襲胸。圖/翻攝臉書爆料公社
黃姓男子在電梯內對女子襲胸。圖/翻攝臉書爆料公社

西門町 性騷擾

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