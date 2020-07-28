聽新聞
test
0:00 / 0:00
停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車
日前合歡山滑雪山莊違停事件，導致依規停車者無法出入，只能棄車下山，卻僅能開罰1200元了事，引發爭議。沒想到同樣是在花蓮又發生相同事件，讓苦主一家子等了一個多小時，警方也聯絡不上車主，且「沒有違規屬實沒有辦法處理」，讓原PO衰嘆「怎麼有這麼多這種人」。缺乏公德心的違停車也引發眾怒，紛紛想「動私刑」。
一名網友在《爆怨公社》發文表示，「今天早上才看到有人爬山車子被擋的新聞，今天換我們遇到，怎麼有這麼多這種人」。原PO表示帶老人家去吃素食不到半小時，一車老小等了一個小時，等到天都黑了也不見違停車主前來移車。雖然違停車有留電話，但始終聯絡不上，報警處理也找不到人，警方無奈表示「沒有違規屬實沒辦法處理」。
照片中看到一輛紅色休旅車，直接停在停車場車輛行進空間，影響到左方停車格內的車輛無法進出，自私的行為引發眾怒。網友紛紛提供處理方式，「我會去買快乾來玩」、「我會直接漏氣」、「先看看附近有沒有監視器，沒有的話，應該知道怎麼做」。還有相同遭遇的車主分享經驗，「這種自私的垃圾還真不少，我之前也被擋家門口，結果我還要花錢去路邊停車位停車」、批缺乏公德心者「人不要臉，天下無敵」。
有網友認真提建議「看來政府應該要修法了」、「什麼時候能像美國那樣，停車場管理員或社區保全有權利讓拖吊公司把擋道或違停在他人固定車位的車子拖走？而且當然是被拖車主自付拖吊費與保管費！」有網友認為應該可以「以民法的第五款侵權行為來提告」、「但可能要半年時間」。
但無論如何，縱使對於違停者缺乏公德心的行為再怎麼不滿，都建議不要「動私刑」，以免吃上毀損罪，還是以公權力方式來處理較好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言