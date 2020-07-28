停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

又發生停車擋人事件，圖中紅色車輛違停，導致左方停車格內的車輛無法出入。圖擷自 爆怨公社

日前合歡山滑雪山莊違停事件，導致依規停車者無法出入，只能棄車下山，卻僅能開罰1200元了事，引發爭議。沒想到同樣是在花蓮又發生相同事件，讓苦主一家子等了一個多小時，警方也聯絡不上車主，且「沒有違規屬實沒有辦法處理」，讓原PO衰嘆「怎麼有這麼多這種人」。缺乏公德心的違停車也引發眾怒，紛紛想「動私刑」。

一名網友在《爆怨公社》發文表示，「今天早上才看到有人爬山車子被擋的新聞，今天換我們遇到，怎麼有這麼多這種人」。原PO表示帶老人家去吃素食不到半小時，一車老小等了一個小時，等到天都黑了也不見違停車主前來移車。雖然違停車有留電話，但始終聯絡不上，報警處理也找不到人，警方無奈表示「沒有違規屬實沒辦法處理」。

照片中看到一輛紅色休旅車，直接停在停車場車輛行進空間，影響到左方停車格內的車輛無法進出，自私的行為引發眾怒。網友紛紛提供處理方式，「我會去買快乾來玩」、「我會直接漏氣」、「先看看附近有沒有監視器，沒有的話，應該知道怎麼做」。還有相同遭遇的車主分享經驗，「這種自私的垃圾還真不少，我之前也被擋家門口，結果我還要花錢去路邊停車位停車」、批缺乏公德心者「人不要臉，天下無敵」。

有網友認真提建議「看來政府應該要修法了」、「什麼時候能像美國那樣，停車場管理員或社區保全有權利讓拖吊公司把擋道或違停在他人固定車位的車子拖走？而且當然是被拖車主自付拖吊費與保管費！」有網友認為應該可以「以民法的第五款侵權行為來提告」、「但可能要半年時間」。

但無論如何，縱使對於違停者缺乏公德心的行為再怎麼不滿，都建議不要「動私刑」，以免吃上毀損罪，還是以公權力方式來處理較好。