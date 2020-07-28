嘉縣家畜所開棺驗狗屍 擲啞鈴砸狗男子送法辦

嘉義縣家畜疾病防治所調查啞鈴傷狗致死案件，開挖驗狗屍，許姓飼主站在旁合掌默禱。記者魯永明／翻攝

嘉義縣家畜疾病防治所4月接獲民眾檢舉，指稱大林鎮發生啞鈴傷狗致死案件，60多歲許姓男子飼養16歲黑土狗，遭鄰居也是60多歲的許姓親戚，擲啞鈴傷重出血，5月初死亡，經家畜所調查，「開棺驗狗屍」解剖勘驗。

發現狗兒隻遭啞鈴重擊導致左後肢有骨折，許男涉嫌違反動物保護法第25條規定：「故意傷害致動物肢體嚴重殘缺」，依法移送地檢署偵辦，許姓飼主也因未依動保法，為土狗隻植晶片與辦理寵物登記，遭家畜所裁罰3千元。

家畜所指出，此案在4月24日接獲通報，許姓男子與飼主是親戚關係，許男供稱，飼主未善盡飼主責任，長期放任土狗隨地便溺造成環境髒亂，甚至會追逐孩童老人，案發當天他購買雞排遭土狗叼食，憤而持啞鈴丟擲。許姓飼主反駁說，土狗是行動不便的老狗，並無相關行為，愛犬死亡，他很不捨。

家畜所為查明，在許姓飼主陪同協助下，開挖掩埋祖墳旁狗屍，帶回解剖驗屍，調閱監視影像與查證後，研判土狗因重物敲擊造成其左後肢處骨裂及出血，導致肢體嚴重殘缺、傷重不治。

家畜所表示，依據動保法，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新20萬元以上、200萬元以下罰金。