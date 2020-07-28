快訊

雨彈升級！18縣市豪雨大雨特報 嘉義達豪雨等級

我增5境外移入新冠肺炎 4例來自菲律賓、1例香港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣家畜所開棺驗狗屍 擲啞鈴砸狗男子送法辦

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣家畜疾病防治所調查啞鈴傷狗致死案件，開挖驗狗屍，許姓飼主站在旁合掌默禱。記者魯永明／翻攝
嘉義縣家畜疾病防治所調查啞鈴傷狗致死案件，開挖驗狗屍，許姓飼主站在旁合掌默禱。記者魯永明／翻攝

嘉義縣家畜疾病防治所4月接獲民眾檢舉，指稱大林鎮發生啞鈴傷狗致死案件，60多歲許姓男子飼養16歲黑土狗，遭鄰居也是60多歲的許姓親戚，擲啞鈴傷重出血，5月初死亡，經家畜所調查，「開棺驗狗屍」解剖勘驗。

發現狗兒隻遭啞鈴重擊導致左後肢有骨折，許男涉嫌違反動物保護法第25條規定：「故意傷害致動物肢體嚴重殘缺」，依法移送地檢署偵辦，許姓飼主也因未依動保法，為土狗隻植晶片與辦理寵物登記，遭家畜所裁罰3千元。

家畜所指出，此案在4月24日接獲通報，許姓男子與飼主是親戚關係，許男供稱，飼主未善盡飼主責任，長期放任土狗隨地便溺造成環境髒亂，甚至會追逐孩童老人，案發當天他購買雞排遭土狗叼食，憤而持啞鈴丟擲。許姓飼主反駁說，土狗是行動不便的老狗，並無相關行為，愛犬死亡，他很不捨。

家畜所為查明，在許姓飼主陪同協助下，開挖掩埋祖墳旁狗屍，帶回解剖驗屍，調閱監視影像與查證後，研判土狗因重物敲擊造成其左後肢處骨裂及出血，導致肢體嚴重殘缺、傷重不治。

家畜所表示，依據動保法，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新20萬元以上、200萬元以下罰金。

許男違法函送民雄警分局移送法辦，呼籲民眾愛護動物不得任意傷害，如導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者將移送法辦，飼主也應依動保法規定為愛犬施打晶片並辦理寵物登記，以免受罰。

嘉義縣家畜疾病防治所調查啞鈴傷狗致死案件，開挖狗屍，獸醫解剖驗屍。記者魯永明／翻攝
嘉義縣家畜疾病防治所調查啞鈴傷狗致死案件，開挖狗屍，獸醫解剖驗屍。記者魯永明／翻攝
嘉義縣家畜疾病防治所調查啞鈴傷狗致死案件，調閱監視器畫面查案。記者魯永明／翻攝
嘉義縣家畜疾病防治所調查啞鈴傷狗致死案件，調閱監視器畫面查案。記者魯永明／翻攝
嘉義縣家畜疾病防治所調查啞鈴傷狗致死案件，開挖驗狗屍，許姓飼主站在旁合掌默禱。記者魯永明／翻攝
嘉義縣家畜疾病防治所調查啞鈴傷狗致死案件，開挖驗狗屍，許姓飼主站在旁合掌默禱。記者魯永明／翻攝

動保法 寵物

延伸閱讀

影／嘉縣大林啞鈴砸狗致死案 家畜所「開棺驗屍」證實

違法堆置廢棄物遭檢舉 嘉縣環保局逮現行犯

三倍券安心旅遊超值玩「嘉」 嘉縣結合17大業者推遊程

首任家畜所長林廷瑞通報第一例口蹄疫 獲竹縣模範父親

相關新聞

停車擋人又來了！餐廳吃飯停車被擋 一家老小等到天黑都無法移車

日前合歡山滑雪山莊違停事件，導致依規停車者無法出入，只能棄車下山，卻僅能開罰1200元了事，引發爭議。沒想到同樣是在花蓮又發生相同事件，讓苦主一家子等了一個多小時，警方也聯絡不上車主，且「沒有違規屬實沒有辦法處理」，讓原PO衰嘆「怎麼有這麼多這種人」。缺乏公德心的違停車也引發眾怒，紛紛想「動私刑」。

北市內溝溪生態館 7遊客遭蜂螫送醫急救

台北市內湖區的內溝溪生態館，上午近11點發生遊客被蜂螫意外，4名男子、3名女子受傷，均意識清醒，消防隊趕到將傷者送醫，在...

影／嘉縣大林啞鈴砸狗致死案 家畜所「開棺驗屍」證實

嘉義縣大林鎮今年4月傳有鄰居以啞鈴丟擲許姓民眾飼養的狗，造成出血，並於5月初死亡案例，影片傳上網路後，網友一片撻伐，嘉義...

瑞芳警官涉壓童入水 侯友宜：依司法調查為主

新北市瑞芳警分局陳姓警官陷入「涉嫌殺人未遂」案件，新北市長侯友宜說，這些糾紛已經在法院訴訟當中，一切以司法調查為準則，因...

遊客霸占大雪山停車場野炊露營 東勢林管處休園後斷電

疫情解封，林務局自7月15日起推出12處國家森林遊樂區免費入園一次優惠，山區湧入大批人潮，但傳出有遊客在大雪山國家森林遊...

西門町女子遭襲胸 被逮男子：當天心情不好

一名身材姣好的女子，25日深夜11時許到西門町峨嵋街一處大樓，卻被到西門町購物的黃姓男子（25歲）尾隨跟蹤，兩人先後進入...

嘉縣家畜所開棺驗狗屍 擲啞鈴砸狗男子送法辦

嘉義縣家畜疾病防治所4月接獲民眾檢舉，指稱大林鎮發生啞鈴傷狗致死案件，60多歲許姓男子飼養16歲黑土狗，遭鄰居也是60多...

鴨子被咬死故毒死流浪狗報復 桃市老翁緩起訴繳1萬

桃園市大園區80歲李姓老翁不滿住處附近飼養的鴨子，常遭不明流浪句狗咬死，決定報復，去年10月間購買一批老鼠藥充當誘餌，在...

假扮警察辦案 強押男至山區搶比特幣 5人遭起訴

劉姓男子得知室友梁姓男子經營比特幣投資挖礦，竟結夥紀姓男子等5人，假扮警察辦案，強押梁男到山區毆打，逼迫交出電子錢包密碼...

高市總圖館廁所自瀆遭偷拍案影片外流 警查IP追犯嫌

高雄圖書館總館上月傳出有年輕男子，躲在館內廁所裡自瀆後，遭不明人士偷拍上傳到社群網路，引起社會關注，轄區警方前鎮分局獲報...

女走五酒桶山步道突骨折 桃消防員擔架抬300米送醫

桃園市蘆竹區58歲黃姓女子今天早上與友人前往蘆竹區五酒桶山步道運動，徒步行走步道途中，意外扭傷右腳足踝骨折，無法行走，她...

影／台灣設機房專騙港陸民眾 主嫌4人被押

張男等人自今年7月初，在嘉義市民生南路某住宅，設立電信機房成立詐騙集團，撥打香港地區民眾行動電話，以「電話欠費」話術詐騙...

熱門新聞

抓男童頭往水裡壓被告殺人未遂 涉案人竟是警官

泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

史上最短命！汐止限高門柱6時完工 7時就被撞壞　

台北市忠孝醫院深夜起火 緊急疏散病患

新港164線23公里死亡車禍 56歲女農民傷重不治

找到了！八旬翁上山採筍失蹤 受困山區30小時獲救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。